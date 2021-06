La piscina desmontable: la solución a un verano caluroso y poco espacio en casa, según Piscinas Lara

Llega el verano y las piscinas comienzan a cobrar todo el protagonismo. Sin embargo, no todos los hogares tienen la posibilidad de tener una piscina de obra. La solución más práctica son las piscinas desmontables que, además, con la pandemia, han tenido un gran éxito El temor al coronavirus ha traído caos en muchos establecimientos de España. Primero ocurrió con el papel higiénico y con la llegada del calor y el verano, fueron las piscinas desmontables las que desaparecieron del mercado por completo. La razón por la que las piscinas desmontables se vendieron como pan caliente fue por la incertidumbre ante las restricciones que han impedido que las personas disfruten de las piscinas públicas o comunitarias. Las cifras del año pasado no engañan y demuestran que la venta de piscinas desmontables ha aumentado un 400% respecto al año anterior.

La demanda de piscinas desmontables comenzó a descender a medida que pasó el año 2020, pero este año 2021 siguen siendo las piscinas en tendencia. Piscinas Lara, una empresa profesional con una gran experiencia en piscinas y en productos para el mantenimiento y la limpieza de piscinas afirma que la piscina desmontable es la solución más práctica por la relación entre la calidad y el precio. “Las piscinas desmontables son la solución más práctica que podemos tener en un hogar con poco espacio o poca posibilidad de realizar obra. No obstante, no podemos contar con cualquier piscina desmontable, ya que, no todas son iguales” afirma Piscinas Lara. Esta empresa además cuenta cuáles son las mejores piscinas que se pueden adquirir en casa.

La piscina hinchable redonda y con aro superior es la más recomendable para poder disfrutar del verano como debe ser. Piscinas Lara recomienda una que tenga una capacidad de 4000 litros, ya que puede abarcar hasta 4 personas, por lo que, es ideal para familias y no llevará más de 10 minutos llenarla de agua. Además, las piscinas hinchables son muy sencillas de montar y desmontar. No obstante, es muy importante que la parte inferior de la piscina hinchable sea de un material de primera calidad, como la lona de poliéster con 3 capas. De esta forma se puede disfrutar de una piscina de buena calidad, resistente a los roces del suelo y a los rayos del sol.

La piscina de vinilo cuadrada también es ideal para familias. Su capacidad es inferior, de 990 litros de agua y dispone de 4 respaldos en los que se puede descansar. Pero antes de lanzarse a comprar una piscina hay que tener en cuenta varios factores: el tamaño del área donde se colocará, la profundidad necesaria (según si se van a bañar niños o adultos), los materiales de los que estará hecha (cuanta más calidad, mejor), la forma y la capacidad.