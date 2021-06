Lanzamiento Queen Of Hungary Evening Mist de Omorovicza

Porque del confort de la piel también depende la calidad del sueño, la nueva bruma Queen of Hungary Evening Mist combina activos como el extracto de lavanda calmante o el cannabidiol, para un ritual pre-pillow que garantice un sueño reparador placentero El sueño de la piel

En los últimos tiempos, se está experimentando cierta dificultad para desconectar, separar el trabajo del ocio, y la productividad del día a día con el descanso nocturno, lo que hace que cada vez sea más importante establecer rituales y fórmulas que ayuden a recuperar la calma y el equilibrio, y permitan aprovechar al máximo los beneficios del sueño.



La bruma Queen of Hungary Evening Mist está diseñada para usar justo antes de irse a la cama como ritual pre-pillow, porque su formulación invita a dormir y restablece el equilibrio del ritmo circadiano de la piel. Reforzada por la relajación inductora del sueño de ingredientes como el aceite de lavanda, esta bruma refuerza la reparación nocturna de la piel con la melatonina antioxidante y el cannabidiol, que actúan para calmar la piel y deshacer los daños causados por los radicales libres de los nuevos agresores, como la luz azul. Por su parte, el magnesio, tradicional aliado del sueño, ayuda a potenciar esta reparación y eleva la energía celular, el toque final perfecto de este ritual de ensueño.



Un momento para parar y descansar poniendo en práctica un ritual majestuoso que ayude a pasar del ajetreado día a la noche y no invite a soñar.



Las brumas Queen Of Hungary Mist y Queen Of Hungary Evening Mist están inspiradas en el agua de la reina de Hungría, el primer perfume de la historia, formulado para la reina Isabel de Hungría en el siglo XIV. La original bruma Queen Of Hungary Mist es un producto imprescindible en el tocador y en el bolso, que complementa la rutina de la mañana como tónico después de la limpieza, o como complemento para usar a lo largo del día para hidratar y purificar la piel. La nueva bruma de noche Queen Of Hungary Evening Mist crea un suave velo sobre la piel para usar antes de ir a dormir y reforzar la calidad del sueño y la reparación de la piel.

•Melatonina restauradora - promueve el ciclo nocturno de reparación de la piel, potenciando la actividad antioxidante y ayudando a reducir los signos visibles del envejecimiento para devolver a la piel su aspecto saludable y renovado.

•Sales de magnesio - ayudan a las células a obtener sus niveles óptimos de energía para impulsar la reparación y reducir los signos de estrés.

•Cannabidiol antioxidante (CBD) - defiende contra el daño de los radicales libres y estimula la reparación celular calmando, suavizando y alisando la piel, reduciendo la sensibilidad cutánea y promoviendo el equilibrio.

•Concentrado de curación de Omorovicza™ - Healing Concentrate es un complejo patentado rico en minerales de aguas termales húngaras y otros activos naturales, que deja la piel más firme, flexible y saludable, gracias a la biodisponibilidad de sus minerales.

•Aceite de lavanda relajante - calma y relaja antes de un sueño reparador.

APÉNDICE: PARA MEJORES RESULTADOS

Queen of Hungary Evening Mist ha sido diseñada para invitar al sueño y trabajar con el ritmo circadiano natural de la piel para una reparación óptima. Por la noche, el cortisol no sólo disminuye, sino que la barrera de la piel es más permeable, debido a la reducción de la producción de sebo, lo que significa que los ingredientes activos pueden penetrar más fácilmente. Incorporando la bruma de noche de Queen of Hungary Evening Mist a cualquier rutina de cuidado nocturno, la piel tendrá un aspecto más saludable.

- Limpieza: Se recomienda una limpieza doble, comenzando con el bálsamo Thermal Cleansing Balm, retirándolo con una manopla o toalla. Luego, seguir con el limpiador de la mañana, como Cleansing Foam.

- Pre-Serum: A continuación, aplica Omoressence, que ayuda a equilibrar la piel y tiene propiedades antiinflamatorias para reducir el enrojecimiento.

- Tratar e hidratar: Aplicar el suero Midnight Renewal a nivel general sobre el rostro, uno o dos pumps deben ser suficientes. Si es la primera vez que se usan retinoides, revisar la tolerancia aplicando solo un parche en una zona concreta. Cuanto se esté seguro de que no hay reacción, se podrá aplicar por todo el rostro. De la misma manera, para retinizar la piel, se recomienda usar 3 veces a la semana los primeros quince días, en días alternos los siguientes quince, y desde ahí, a diario. La consistencia gel-suero de Midnight Renewal es ideal para la mayoría de los tipos de piel, pero si la piel está un poco seca, es posible que desees poner en capas Rejuvenating Night Cream en la parte superior para una hidratación adicional.

- Contorno de ojos: Para apoyar el mismo tratamiento con retinaldehído de última generación en esta área se recomienda Illumineye C. Para obtener mejores resultados, calentar en las puntas de los dedos y luego masajear a lo largo de la cavidad del ojo con el dedo anular.

NOTA: No se suelen recomendar los retinoides en embarazadas ni durante el período de lactancia. La alternativa es el Bakuchiol, una fuente de vitamina A natural no irritativa, presente en Miracle Facial Oil.

Queen of Hungary Evening Mist (50ml) tiene un precio 62€

Sobre Omorovizca

Omorovicza es una marca de cuidado de la piel como ninguna otra. Su historia la protagonizan los ingredientes naturales y curativos, combinados con la innovación científica y la herencia de sus fundadores. Stephen y Margaret de Heinrich de Omorovicza empezaron su andadura en los baños termales de Budapest, donde la familia de Stephen había construido el famoso Spa Rácz en el siglo XIX. La ciudad siempre ha sido famosa por sus aguas curativas, algo que se remonta a la era romana. Sorprendidos por el milagroso efecto de estas aguas ricas en minerales, la pareja se unió a un laboratorio dermatológico ganador de Premios Nobel para crear una línea de cuidado de la piel.



Junto a estos expertos, crearon el Healing Concentrate TM de Omorovicza, aprovechando los beneficios terapéuticos del agua termal para tratar las pieles desde sus capas más profundas, dejando un aspecto saludable y una complexión joven. Combinado con estos minerales usan otros activos naturales como el purificador barro Moor húngaro, el oro antinflamatorio o los péptidos dentro de diamantes reales. Sus productos son de culto y tienen fama mundial gracias a su efecto anti-edad y sus propiedades para mejorar el aspecto de la piel. Los productos de Omorovicza contienen únicamente ingredientes beneficiosos para la piel y están libres de sustancias dañinas, como sulfatos, petroquímicos, parabenos, colores sintéticos o fragancias.