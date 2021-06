La clave del éxito del marketing gastronómico para restaurantes, bares y cafeterías es hacerlo todos los días

Uno de los objetivos del marketing gastronómico es que los potenciales clientes encuentren y se “enamoren” de un restaurante en específico. Esta tendencia del mercado junta a expertos en comunicación, bares, restaurantes y cafés para ayudarlos a mejorar su presencia online y a captar personas para convertirlos en sus clientes.

Estar presente en internet no significa solo tener una cuenta en las redes sociales. Detrás hay toda una estrategia de comunicación que hay que reforzar a diario para que consiga influir en lo que la gente decide comer y dónde hacerlo. En esta materia, la agencia Smarketing tiene una amplia experiencia, ya que fue la primera agencia en Barcelona que direccionó esta estrategia de ventas exclusivamente al área de la comida.

Hoy en día hay muchas agencias de marketing ofrecen servicios por un precio bajo, una hasta entitulada de marketing gastronómico, lo que significa que no hará todo lo que un restaurante, bar o cafetería necesita para triunfar, pues están cobrando por una parte del servicio y no en el todo que un negocio de restauración necesita para ser recordado por sus habituales clientes, además de otros que puedan conquistar para su estabelecimiento. Lo barato acaba saliendo caro a medio y largo plazo, porque no hay buenos resultados consistentes y continuos. De esta forma el empresario no quedará satisfecho y pensará que no funciona el marketing gastronómico. Hay que saber con quien hacer el marketing gastronómico completo para que pueda alcanzar el éxito en su negocio. La Smarketing Gastronómico es especialista en el sector y tiene un pack de servicios perfecto que engloba todo que un restaurante, bar o cafetería necesita. A pesar de que la compañía, aparentemente, tiene un coste más elevado, consigues más resultados de recall branding (recuerdo de marca) en las redes sociales, atracción de clientes habituales y nuevos, publicidad y gestión online completa, generando así más resultados y ventas. Cómo ellos dicen es un trabajo constante, pues sin ninguna inversión a diario los establecimientos no tendrán clientes mañana. Es necesario tener esta consciencia y esta mentalidad de invertir. El equipo de Smarketing, por ejemplo, se encarga de todo el marketing gastronómico a partir de 20€ al día

Las habilidades del marketing gastronómico La imagen de un solo plato puede vender cientos de éste con tan solo publicarlo en una cuenta de redes sociales. Todo dependerá de la puesta en la página, del mensaje que transmite y hasta la hora de publicación, entre otros aspectos que, aunque parezcan sencillos, son el resultado de una profunda investigación de mercado.

Muchos son los recursos que se pueden aprovechar para explotar en la web el potencial del sector, y es que el menú ahora se cocina en internet. El suculento plato del chef o la buena atención y hasta el acogedor ambiente del restaurante pueden ser los temas de publicación que atraerán a los fieles seguidores.

Hacer el marketing gastronómico todos los días es la clave del éxito para acercarse a los clientes habituales y los nuevos generando más visitas y ventas a los estabelecimentos, según informa a Smarketing.

Un trabajo diario “Cada día cerrado es un día más sin ingresos. Lo mismo se repite con la presencia online de tu negocio”. Tal y como afirma el equipo de Smarketing, es vital la inversión diaria en marketing gastronómico para que el negocio sea visto constantemente por los clientes y, así, pueda ser recordado.Además, para garantizar el éxito total de la comunicación, hay que hacer una cobertura integral. Esto incluye marketing, branding, social marketing, SEO, SEM, fotos y vídeos gastronómicos, presencia y valoraciones online, diseño web, diseño gráfico, tratamiento de crisis, consultorías y otras tareas de las que se encarga la agencia.

Todo esto supone tal cantidad de trabajo que desarrollar un plan comunicacional para tener presencia en las redes sociales y destacar las ventajas del local gastronómico implica un trabajo de cinco personas como mínimo. De este modo, requiere tiempo, dedicación y conocimientos de los que los dueños de los restaurantes no suelen disponer. Por lo tanto, triunfar en el camino de la gastronomía dependerá, en gran parte, del trabajo de la agencia de marketing. A través de su labor, el community manager, el fotógrafo y el diseñador, entre otros expertos, consiguen crear una conexión más profunda y emotiva con los usuarios, generando la sensación de recompensa entre servicio y coste y fidelizando así cada día a más clientes.