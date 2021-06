Electromatic Palacios: La industria española acelera su proceso de transformación Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 08:04 h (CET) Impulsada por la recuperación de la demanda, un coste de la financiación aceptable y perspectiva de crecimiento de dos dígitos para el año 2020 la industria española acelera su proceso de transformación y robotización El Informe de IDC prevé incrementos del 40% en inversiones en transformación digital en nuestra industria. El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía Española dedica todo un componente, 12, a la Política Industrial 2030, situándolo como una de las prioridades del Plan España Puede. La Industrial representa un 12.3% del Valor Añadido Bruto de nuestra economía, bastante inferior a los países de nuestro entorno. Se trata de un sector que además del peso que tienen en sí en la economía tiene especial relevancia por su impacto en la balanza comercia y en los ratios de empleo estable

Sin embargo, el incremento de los índices de producción industrial y la mejora de las inversiones permiten afrontar el futuro con esperanza.

Desde Electromatic Palacios, empresa especializada en Robótica e Industria 4.0 en La Rioja su director general Alfredo Palacios señala: “hemos visto un cambio sustancial en la mayoría de clientes, después de un año donde la decisión de impacto a medio y largo plazo eran postergadas ahora las industrias está haciendo planes de transformación con vista al 2022. La demanda está creciendo y las empresas necesitan prepararse poder gestionar esos incrementos de producción de forma eficiente”. “El Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia debe ser la gran oportunidad para a modernización de la Industria” concluye.

En Plan recientemente aprobado señala 3 elementos fundamentales, la Transformación digital en el ámbito de la industria, el refuerzo de su peso en la economía española y aumento de tamaño de las empresas industriales.

Contribución a 4 de los 6 pilares que marca el Reglamento del Mecanismo de RECUPERACIÓN Y Resiliencia los pilares de transición verde, transición digital, crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente, y resiliencia sanitaria, económica, institucional y social.

En Este proceso de transformación industrial la robótica colaborativa está adquiriendo una importancia principal. Por un lado, se obtienen las ventajas de la automatización de procesos enfocados cada vez más no solo a la inclusión de robots cada vez más ligados al análisis de datos y a la inteligencia artificial para la toma de decisiones como la experiencia de los equipos humanos mediante sistemas de colaboración.

Fabricantes internacionales como Omron o Schneider señalan también el incremento en la valoración que han tenido las marcas que innovan y producen en Europa, reduciendo la cadena logística para servir al cliente, algo que en el último año y medio ha ganado importancia.

Se ve como la robótica colaborativa está ayudando de una manera firme a la consecución de esos incrementos al hacer la producción más flexible , segura y sin grandes costes.

Además, al colaborar con las personas de una forma segura se reduce el riesgo laboral y las bajas por lesiones . Se dedica las capacidades de las personas a procesos complejos y los robots se encargan de las tareas repetitivas y no propias de los humanos.

El sector prevé un gran avance en la transformación de la Industria y su robotización empujado por las iniciativas públicas y las inversiones en modernización de infraestructura industrial del sector privado.

