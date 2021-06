Nuevas herramientas para los arquitectos: Máster BIM Online

Durante las últimas décadas, los arquitectos se han visto expuestos a un auténtico tsunami tecnológico y profesional, que ha traído consigo nuevas metodologías de trabajo, como el BIM. El BIM supone implementar en el mismo modelo arquitectónico todas las disciplinas que intervienen en el proceso constructivo, para lo que casi resulta imprescindible la formación mediante cursos o máster que proporcionen a los actuales arquitectos los conocimientos necesarios para enfrentarse a los nuevos retos del sector Estas últimas décadas los arquitectos se ha visto expuestos a un auténtico tsunami que ha transformado todo el modus operandi de lo que era hasta entonces un estudio de arquitectura y la misma profesión de arquitecto. Puede que pocas veces en la historia el cambio fuera tan abrupto como el que ha sufrido la profesión en este periodo.Y aunque muchos profesionales lo vean como algo malo, la verdad es que, como en muchos otros cambios, los arquitectos supervivientes se han adaptado e incluso han salido fortalecidos. Esto ha ocurrido, en gran parte, gracias a las nuevas herramientas que han surgido y que han dotado a los arquitectos de nuevas armas de diseño y control como nunca antes. El arma más importante de todas ha sido BIM.

BIM, o modelo de información del edificio, es una nueva metodología de trabajo que reúne en un mismo modelo toda la información referente al edificio. Esto es un cambio sustancial con respecto a CAD que básicamente era sólo el diseño asistido por ordenador. En definitiva, CAD fue la digitalización de los planos de arquitectura y ahora BIM es un modelo digital que recoge todos los datos relativos a la edificación tales como estructuras, medidas, presupuestos, materiales, terreno, instalaciones, etc.

Es fácil imaginar el cambio y el avance que esto supone para la construcción. Sin embargo, no todo es color de rosa. La parte negativa es que aprender BIM no es fácil ni rápido. Requiere una curva de aprendizaje más exigente de la que supuso CAD en su día. El aprendizaje de AutoCAD fue intuitivo y autodidacta en muchos casos, pero BIM no permite esto y requiere de formación específica para poder implementarlo en el proceso de trabajo de un estudio.

La herramienta más conocida hablando de BIM es Revit, de Autodesk. Se trata de un software muy potente que puede resolver cualquier circunstancia que se de en un proyecto de construcción coordinando en un mismo modelo todas las disciplinas y agentes intervinientes en el desarrollo técnico. Como ya se ha comentado, dominar Revit no es fácil ni rápido y requiere de formación especializada bien a través de cursos o bien abarcando todo el programa mediante un máster BIM.

