Vehículos eléctricos para una movilidad urbana flexible. ¿En qué consiste moty?

La conciencia ecológica de los ciudadanos está creciendo. Por esta razón, cada vez más personas tratan de desplazarse de la forma menos contaminante posible. Una de las mejores opciones para conseguirlo son los vehículos eléctricos, como motos y bicicletas.

Sin embargo, para muchos, estos vehículos resultan bastante costosos. Pensando en este tipo de personas, moty, una empresa que cree posible lograr una movilidad urbana sostenible, ofrece la oportunidad de disfrutar de un vehículo eléctrico propio sin necesidad de comprarlo. Es decir, pagando una suscripción se puede disponer de un vehículo de este tipo durante el tiempo que se desee.

¿Por qué suscribirse en vez de comprar un vehículo eléctrico? Los vehículos eléctricos ofrecen muchas ventajas, la principal de ellas es que no emiten ningún tipo de gas ni ruido. Es por esto que quienes lo conducen tienen la certeza de contribuir a la conservación del medio ambiente. Además, contribuyen al ahorro económico, ya que no necesitan combustible ni mantenimientos regulares como cambios de aceites o filtros.

Gracias a todos estos beneficios, los vehículos eléctricos son, hoy por hoy, una excelente alternativa de movilidad sostenible. Sin embargo, para muchas personas, aunque les gusta ser ecológicas, comprarlos no les resulta conveniente debido a que sus necesidades pueden cambiar y no encuentran rentable realizar una inversión de ese tipo.

Es con esta idea como se crea moty,un proyecto con un modelo de suscripción que permite disfrutar de manera exclusiva de un vehículo propio, sea moto, bicicleta o patinete, pagando solo una cómoda cuota mensual y sin ningún tipo de fianza. Se puede cambiar de vehículo o cancelar la suscripción sin ningún problema porque no hay contrato de permanencia.

Vehículo eléctrico para la movilidad urbana Esta alternativa de suscripción resulta ideal para personas que piensan en verde, pero que además deben desplazarse con frecuencia por la ciudad. También está dirigido a empresas que quieran facilitar a sus empleados el desplazamiento diario hacia su espacio laboral.

El proceso para suscribirse es muy sencillo y se realiza directamente desde su web: se elige el vehículo y una vez realizado el pago y comprobada la documentación correspondiente, en un plazo de 72 horas la empresa envía un correo electrónico con la información sobre la entrega del vehículo, indicando el día, lugar y horario donde se podrá recoger (este plazo se puede extender de 5 a 10 días en el caso de motos sin matricular).

Cada una de las suscripciones incluyen un seguro de responsabilidad civil y defensa jurídica quedando cubiertos los daños que puedan ocasionar a terceros y a sus bienes. También están incluidos todos los mantenimientos programados por el fabricante.

