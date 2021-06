Bird lanza una bicicleta eléctrica compartida y una plataforma multimodal Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 17:23 h (CET) El pionero de la micromovilidad compartida se une a un mercado de 13.000 millones de dólares. Bird ha anunciado hoy la incorporación a su flota de bicicletas eléctricas compartidas y una plataforma multimodal, Smart Bikeshare Actualmente, Bird opera con patinetes eléctricos en más de 250 ciudades en todo el mundo y a partir de ahora llevará sus nuevas bicicletas y la plataforma Smart Bikeshare a numerosas ciudades.



El servicio de bicicletas compartidas de Bird tiene el cometido de aumentar la disponibilidad de transporte sostenible en todo el mundo, justo en un momento en el que la demanda mundial de bicicletas y de patinetes se ha disparado. Bird se asociará con las ciudades que todavía no cuentan con un servicio compartido de bicicletas, o busquen complementar el servicio existente.



"Los patinetes eléctricos compartidos catapultaron la micromovilidad compartida al centro del debate del transporte sostenible en nuestras ciudades al proporcionar más de 150 millones de viajes de cero emisiones en todo el mundo", comenta Travis VanderZanden, fundador y CEO de Bird. "Lanzamos nuestra plataforma compartida Smart Bikeshare y nuestra bicicleta eléctrica compartida para satisfacer la alta demanda existente de transportes más sostenibles”

Bicicleta eléctrica compartida

Una bicicleta centrada en la seguridad y en la durabilidad. La bicicleta Bird es un vehículo inteligente y conectado que completará los medios de transportes existentes en las ciudades.

Cada bicicleta está equipada con un motor eléctrico de alta potencia capaz de subir pendientes de 20%. Además, cuenta con una cesta en la parte frontal, ruedas de gran tamaño que le otorgan muy buena estabilidad y un sistema de diagnóstico automático a través de la tecnología IOT “Internet de las Cosas”.

Plataforma de bicicletas y motos compartidas

Bird cree que las bicicletas y los patinetes eléctricos compartidos deben complementar los sistemas de transporte sostenibles existentes en nuestras ciudades. Es por eso que lanza la Plataforma Smart Bikeshare. Esta plataforma incluirá los servicios de bicicletas compartidas que ya existen en la ciudad, los servicios de motos compartidas y por supuesto, la bici compartida de Bird. Con esta plataforma Bird ofrece una sólida oferta de servicios de movilidad, con la idea de que el ciudadano pueda escoger diferentes servicios según sus prioridades, y así sustituir los desplazamientos en coche privado.

"Cuando las redes de transporte son eficientes, colaborativas y no están monopolizadas, las ciudades y los ciudadanos se benefician", comenta VanderZanden. "Nuestra visión del uso compartido de bicicletas inteligentes y sostenibles es proporcionar las mejores bicicletas compartidas y la mejor operativa a las ciudades, ofreciendo todo nuestro apoyo y las posibilidades de integrarse con otros medios de transporte. Las ciudades, las personas y el planeta ganan cuando hay un mayor acceso al transporte sostenible."

Disponibilidad

Las bicicletas compartidas de Bird estarán disponibles este mismo año en ciudades de: Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Irlanda y Francia. Para hacer uso de las bicicletas los usuarios solo tendrán que descargarse la aplicación de Bird, escanear el código QR y disfrutar.



Las ciudades que tengan interés en disfrutar de las bicis compartidas de Bird y/o la plataforma Bird Smart Bikeshare en su municipio pueden enviar un correo a hello@bird.co

Se pueden encontrar fotos de la bicicleta aquí

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.