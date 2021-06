Contra la despoblación del medio rural, más jamón Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 15:20 h (CET) Francesc Boya: "Habrá una política ejecutiva que se ocupe de la cohesión territorial. Vamos a ver si somos capaces de revertir esta situación". Más de 80.000 personas han abandonado las ciudades y se han trasladado al mundo rural, durante la pandemia, según el INE El Congreso Mundial del Jamón, organizado por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) y el Consorcio del Jamón Serrano, ha celebrado una nueva jornada bajo el título Contra la despoblación, más jamón, en el marco de su plan de actividades de 2021 #EnRutaHaciaElXICMJ y #JamonYTerritorio.

En la bienvenida a este nuevo encuentro virtual con más de 220 inscritos, el presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial del Jamón (CMJ), Julio Tapiador, ha querido poner en valor el desarrollo rural sostenible que genera este tipo de producciones, ya que "mejora el bienestar de los habitantes, protege los recursos naturales y asegura una producción agroganadera sostenible".

Durante su intervención, el presidente ha señalado que "lo que denominamos entorno rural tiene una relevancia importante porque está siguiendo una pauta alarmante. El 90% del territorio español se encuentra en un entorno rural, lo que significa que el 80% de los españoles vive en ciudades".

A continuación, el Secretario General para el Reto Demográfico, Francesc Boya, ha felicitado al sector por todo el trabajo que se está realizando y ha expuesto algunos datos importantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales más de 80.000 personas han abandonado las ciudades y se han ido al mundo rural durante la pandemia. "Ahora nos toca consolidar ese cambio y ver si somos capaces de mantenerlo", afirma Boya.

Además, añade, "para que esas políticas sean efectivas necesitamos superar los cuellos de botella que ha sufrido el mundo rural y que han ido abriendo una serie de brechas que han hecho que este medio no sea competitivo. Vamos a actuar en la capacidad de garantizar la conectividad al 100% del territorio, mejora de servicios, políticas de emprendimiento, digitalización y ayuda a las empresas a mejorar la transición hacia una economía más verde".

"Tenemos una situación complicada, pero la buena noticia es que va a haber una política ejecutiva que se ocupe de la cohesión territorial. Vamos a ver si somos capaces de revertir esta situación", concluye Boya.

A continuación, Juan José Álvarez, director general de ASAJA, ha comenzado su intervención hablando de la situación actual del medio rural, una población envejecida, masculinizada y con una brecha notable tanto tecnológica como económicamente.

Álvarez ha instado a reafirmar la importancia del medio rural en España, tal y como ya ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria. "La principal actividad del medio rural es la agrícola y la ganadera, dando alimentos seguros a la población. Incluso durante la pandemia, el sector ha producido y ha entregado los alimentos sin caer en ningún momento".

La jornada continuó con una mesa redonda en la que varios representantes de industrias jamoneras y de la distribución alimentaria presentaron Jamón y población rural, un binomio de futuro. Albano Longo, responsable de Producción Porcina en Coren; Jaime Chico, CEO de Agroalimentaria Chico; y Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural en la Junta de Castilla y León y director general del ITACyL, debatieron sobre los actuales problemas de la despoblación, poniendo especial énfasis en la retención de talento en el mundo rural y el apoyo de la administración y las empresas en la formación de los jóvenes, así como el apoyo de inversiones y subvenciones y el acceso a una actividad rentable, respetable y digna.

Albano Longo ha querido poner un ejemplo de lucha contra la despoblación a través de su programa 'Selecta', un trabajo de I+D por el cual se alimentan a los cerdos con castañas y conlleva el mantenimiento de 100 granjas familiares. "Este programa produce una generación de empleo en el medio rural y unas repercusiones no sólo sociales si no medioambientales. Gracias a esta demanda en Galicia se están recuperando los bosques de castaña gallegos y se está produciendo una mejora de las plantaciones de castaños", explica Longo.

Por su parte, Jaime Chico ha expuesto la colaboración de Agroalimentaria Chico con los distintos eslabones de la cadena de producción que generan ese empleo en el entorno rural. "El modelo que creemos para la ganadería es el modelo de integración, en el que nosotros aportamos el animal, la comercialización, y el ganadero aporta la instalación y el cuidado de los animales. Con estos modelos hemos captado gente que ha vuelto de las ciudades y se planteaba vivir en un pueblo de Castilla", apunta Chico.

Para finalizar la mesa redonda, Jorge Llorente presentó un estudio poblacional de Castilla y León vinculado al porcino, con el que explica que según aumenta la carga ganadera también lo hace la población en el territorio. "Estas estadísticas lo que nos están diciendo es que donde hay ganadería de porcina hay una mayor población", explica.

Además, quiso reflejar lo que se invierte en los proyectos LEADER, donde se recogen actividades como el turismo, la gastronomía y otras actividades en el medio rural en las que cabe el apoyo a la industria alimentaria. "El 18% de las solicitudes pertenecen a la industria alimentaria, y a su vez mantienen el 50% del empleo, lo que vincula la actividad de la industria alimentaria a la creación de riqueza en el medio rural y fijación de población", concluye el viceconsejero.

El presidente del Comité Organizador del CMJ clausuró la jornada agradeciendo a todos los participantes, ponentes y patrocinadores de este evento por la aportación de una información tan relevante. "Me gustaría terminar con el mismo ejemplo que empecé esta jornada, con la colaboración de la dehesa con la producción de este ibérico tan fantástico que tenemos y sin la cual todo esto no sería lo mismo".

"Tenemos que seguir divulgando para que el público conozca qué es lo que el sector hace y lo que está dispuesto a hacer en el futuro inmediato para que todo siga siendo de la manera que la sociedad demande", concluye Tapidor.

Estos eventos, que forman parte del plan de actividades de 2021, #EnRutaHaciaElXICMJ, cuentan con el patrocinio de Tierra de Sabor, como patrocinador Platino; la Asociación Segoviana de Industrias de la Carne (AICA), y la marca premium Legado Ibérico de ELPOZO, como patrocinadores Oro; y Alimentos de España, campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y 3 Claveles de Bueno Hermanos, S.A., como Plata.

