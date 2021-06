Space Drive: steer-by-wire revoluciona el DTM Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 15:23 h (CET) Audi, BMW, Mercedes-AMG: La tecnología Space Drive steer-by-wire se instala en tres coches de carreras del DTM. Matthias Zink: "La utilización de la tecnología en condiciones extremas demuestra su madurez y acerca el desarrollo a la producción a gran escala". Conducción sin columna de dirección: Space Drive es una tecnología clave para la conducción autónoma El inicio de la temporada 2021 del DTM tuvo lugar en Monza, Italia. Schaeffler, proveedor líder de los sectores de la automoción y la industria, es el "Partner de producción en serie e innovación" oficial de la serie de carreras y lleva la tecnología Space Drive steer-by-wire a la parrilla de salida en tres coches del DTM de diferentes fabricantes de automóviles alemanes: en el Audi R8 LMS GT3 pilotado por la embajadora de la marca Schaeffler Sophia Flörsch, en el Mercedes-AMG de Gary Paffett y en el BMW M6 GT3 de Timo Glock. En la tecnología Space Drive no hay columna de dirección mecánica y los comandos de dirección se transmiten de manera puramente digital por cable. "Como partner de producción en serie del DTM, Schaeffler está demostrando su fuerza innovadora y su espíritu pionero", afirma Matthias Zink, CEO de Automotive Technologies en Schaeffler. "La utilización de la tecnología en condiciones extremas demuestra su madurez y acerca el desarrollo a la producción a gran escala. Space Drive es una tecnología clave para la conducción autónoma ampliamente ensayada y probada, con más de mil millones de kilómetros recorridos en carreteras públicas". Roland Arnold, CEO de Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG, dice: "El deporte del motor siempre ha sido considerado un acelerador del desarrollo. En este entorno, el sistema Space Drive está sometido a tensiones extremas, lo que lo convierte en un entorno de pruebas idóneo para generar funcionalidades importantes para el desarrollo continuo de Space Drive 3 para su producción a gran escala".

Partner tecnológico preferente para los sistemas de chasis

La conducción autónoma es un componente importante de la Hoja de ruta 2025 de Schaeffler. En su "Vision Chasis 2035", la empresa ha desarrollado un escenario básico para el nivel de automatización de los automóviles y los vehículos comerciales ligeros. En consecuencia, Schaeffler prevé que en 2035 alrededor del 30% de todos los automóviles y vehículos comerciales ligeros nuevos producidos en todo el mundo estarán al menos parcialmente automatizados, mientras que la mitad de ellos ofrecerán la capacidad de una conducción altamente automatizada. "La creciente automatización de las funciones de conducción en la evolución hacia los vehículos autónomos también impone requisitos más rigurosos a las aplicaciones de chasis con respecto a la fiabilidad y la seguridad", afirma Viktor Molnar, President Chassis Systems business division de Schaeffler. "Continuamos intensificando nuestras actividades a nivel de componentes y sistemas, y estamos bien encaminados para convertirnos en el partner tecnológico preferente para las soluciones inteligentes de accionamiento y chasis".

Dos asociaciones por primera vez

Además de la utilización de Space Drive, Schaeffler celebra otra novedad. Esta temporada, el proveedor de los sectores de la automoción y la industria se asociará por primera vez con dos equipos: Marco Wittmann pilotará para Walkenhorst Motorsport y Sophia Flörsch para Abt Sportsline. Al mismo tiempo, Schaeffler también está promoviendo activamente los desarrollos tecnológicos para el futuro del DTM y está en proceso de desarrollar el sistema de accionamiento eléctrico para su electrificación, cuya realización está prevista para el año 2023 con el DTM Electric, donde también se utilizará la tecnología Space Drive. El programa de eventos de apoyo del DTM para 2021 incluirá apariciones de un coche de demostración altamente innovador para el DTM Electric.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad durante más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020 el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

