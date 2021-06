Aumenta el uso del ozono en la agricultura y en los tratamientos de agua, por Depuranova Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 15:27 h (CET) El presente y futuro del sector agrícola pasa por ser cada vez más ecológico, con un menor uso de productos fitosanitarios. El ozono es el gran aliado del sector, disminuyendo drásticamente los costes de producción en los cultivos, aumentando la calidad de las cosechas, no dejando residuos, siendo totalmente ecológico y fácil de producir in-situ. Depuranova, empresa líder en el sector, desvela las claves de esta revolución Durante la pandemia por Covid-19 se ha escuchado mucho en los medios de comunicación hablar del ozono como un gran remedio para desinfectar objetos y sobre todo zonas, aunque el gran público apenas lo descubría, salían voces en su contra, dando razones en contra, la mayoría por mal uso, altas concentraciones, etc. Y es que el ozono es un gas que hay que manejar en concentraciones seguras, lo mismo ocurre con la lejía o cualquier producto químico como los fitosanitarios, aunque el ozono, no se vende embotellado, se puede producir mediante generadores de ozono y para ello solo es necesaria electricidad para hacerlos funcionar. El uso del Ozono en la agricultura y en los tratamientos de agua lleva empleándose gran con éxito y de forma segura desde hace muchos años.

El Ozono tiene gran poder oxidante y por ello según como se aplique gran poder desinfectante, está formado por tres átomos de oxigeno, se emplea industrialmente como desinfectante y depurador.

Entrando más en detalle, los generadores de ozono utilizan pulsos de corriente de alto voltaje que romper el doble enlace del oxígeno, y mediante recombinación de sus moléculas se convierte en (O3) átomos de oxígeno = ozono.

El ozono se va degradando en poco tiempo, es decir, se libera de nuevo uno de los átomos convirtiéndose de nuevo en óxígeno (O2), no deja residuos.

Depuranova, empresa sevillana especializada en sistemas generadores de ozono, descalcificadores y ósmosis inversa, responde a la gran demanda de soluciones y alternativas ecológicas para el tratamiento, reutilización y procesamiento del agua con ozono. Y es que las ventajas del ozono son casi infinitas.

Ventajas del uso del ozono

El ozono se emplea cada vez más tanto por industrias como por particulares, por notables ventajas como que su uso no deja residuos, es compatible con otros tratamientos, es totalmente ecológico, y supone un gran ahorro en todos los sentidos.

Los agricultores utilizan el ozono en el campo principalmente para salvaguardar sus cosechas de patógenos, es aplicado según el caso por vía foliar, o a través de las raíces, diluyendo ozono en una determinada concentración en el agua de riego.

El ozono proporciona a los agricultores un importante ahorro en productos fitosanitarios. Además, el uso del ozono representa una auténtica alternativa ecológica, dado que no produce residuos ni genera sustancias contaminantes. El ozono también se presenta como una solución altamente efectiva, por su elevado poder oxidante, siendo tres veces más potente que el cloro; precisándose tan sólo para su producción: electricidad y aire.

"En Depuranova valoramos mucho la importancia del uso del agua y su escasez, ofreciendo desde nuestras instalaciones de Camas (Sevilla) todo tipo de soluciones y alternativas ecológicas para su tratamiento, reutilización y procesamiento. Estamos especializados en sistemas generadores de ozono, descalcificadores y ósmosis inversa, llevando nuestras soluciones a diversos sectores como la industria, la agricultura, el comercio y los hogares. En el importantísimo sector agrícola, nos hemos especializado y enfocado en la reducción de uso de químicos, con el objetivo de poder dar al agricultor soluciones rentables, eficientes, y sostenibles, para controlar enfermedades y plagas en sus cultivos y además hacerlo de forma ecológica sin dejar residuo alguno en las cosechas, algo que valora muchísimo el consumidor final. Depuranova es una empresa que nace hace 10 años de la mano de Juan Carlos Valenzuela, con el fin de ofrecer un servicio de máxima calidad, donde prima la cercanía y el trato personalizado. Al ser fabricantes, podemos garantizar la excelente calidad de nuestros productos, añadiendo un servicio premium de atención a los clientes, respondiendo de inmediato cualquier día de la semana", concluyen desde Depuranova.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.