Solda Electric Astur S.L: "La soldadura inductiva es un sistema mucho más efectivo, productivo y seguro" Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 14:59 h (CET) La soldadura es un trabajo que conlleva ciertos riesgos para la salud. También puede consumir una gran cantidad de energía y no asegurar siempre un buen resultado. La soldadura de inducción es la solución de todos estos problemas La soldadura, generalmente, es un trabajo que puede causar una gran cantidad de problemas de salud dependiendo de los componentes que se están soldando o el método de soldadura. El humo proveniente de la soldadura es un elemento en el que se mezclan una gran variedad de componentes (vapores y gases de varios tipos). Este humo se origina a partir de los metales, los fundentes, los recubrimientos y los gases inertes. Todo esto sumado a la radiación y el calor de la soldadura, puede hacer que el soldador que lo respire tenga síntomas como fiebre. Aunque en muchos casos esta clase de “gripe” suele durar un día o dos, a la larga puede convertirse en un problema mucho más serio.

La soldadura puede realizarse de varias formas y con varios tipos de herramientas, pero la soldadura por inducción es la solución del problema expuesto en el párrafo anterior. La soldadura de inducción es un sistema de soldadura que une dos piezas metálicas gracias a unas ondas electromagnéticas cuando estas llegan a cierta temperatura con punto de fusión bajo. En la soldadura inductiva los metales se ablandan gracias a un metal de aporte con un punto de fusión inferior. Los metales se calientan mediante la inducción, es decir, las ondas electromagnéticas. Algunos de los componentes que son imprescindibles para estos equipos de inducción son el transformador, el oscilador y la bobina. Estos componentes hacen que la ley de Faraday sea posible, creando un campo electromagnético y calor.

Solda Electric es una empresa que lleva 27 años dedicándose al suministro de productos relacionados con el mundo de la soldadura y explica las grandes ventajas que tiene utilizar este método de soldadura. “La soldadura inductiva tiene una gran cantidad de ventajas. Se trata de un sistema bastante novedoso y moderno y supone una revolución en el mundo de la soldadura. No genera proyecciones y tampoco humo, por lo que será mucho más beneficioso para el soldador. Además, es un tipo de soldadura que consume mucha menos energía” explica Solda Electric sobre la soldadura por inducción.

Otra de las grandes ventajas que también añade Solda Electric es que es posible realizar este trabajo de forma automática. Además, la soldadura por inducción no altera las propiedades del metal y es posible unir dos metales difíciles de soldar o que no tienen una composición compatible. “Podemos realizar una soldadura por inducción tanto fuerte como blanda, según las tensiones que queremos que la soldadura aguante. Para elementos eléctricos o elementos decorativos recomendamos una soldadura blanda, mientras que para una canalización de agua de red o una caldera recomendamos una soldadura fuerte” aconseja Solda Electric.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Innovación, liderazgo y trabajo en equipo, tres ventajas que aporta un perfil analítico en la empresa Se inaugura Ruber Internacional Centro Médico Masó Gestión de alojamientos turísticos, según Klean O´Klock Curso Genius, la experiencia al servicio de los estudiantes Redkom: "La conexión lenta a internet no es siempre problema de la red"