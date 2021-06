Curso Genius, la experiencia al servicio de los estudiantes Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 15:04 h (CET) Curso Genius ofrece su experiencia a través de un método de estudio personalizado tanto para los universitarios presenciales como para los que optan por el aprendizaje online La experiencia de Curso Genius es un exclusivo procedimiento de formación, que ayuda a los estudiantes a aprobar y superar todos los contenidos educativos.

Este método de estudio es una opción perfecta para los actuales universitarios, cuyo futuro aprendizaje se decanta más hacia el online.

Con la pandemia aún presente, el sector de la enseñanza comienza a plantearse si la vía online es posible, en España, después de la Covid-19.

La educación online puede visualizarse como una oportunidad añadiendo Internet, como una vía fija educativa.

La transformación digital y la situación sanitaria han propiciado un futuro online, que, cada vez, está más próximo.

La experiencia de Curso Genius y la educación online universitaria

Todos los niveles educativos han evolucionado, en el último año, hacia la alternativa online.

Los que más han experimentado el cambio son los universitarios, que actualmente, estudian en un sistema híbrido. Y, que, en algunos casos, desconocen si volverán a la experiencia de la opción presencial.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en su informe, La universidad frente a la pandemia revela los siguientes datos:

“La docencia se trasladó a una modalidad a distancia gracias al apoyo digital, de forma que, en su primera fase de impacto, cerca del 70% de las universidades pusieron en marcha una enseñanza a distancia, el 20% desarrolló herramientas específicas para dar continuidad a la docencia y apenas el 7% suspendió las clases”.

En las universidades españolas, los grados universitarios y postgrados son los que más han crecido, a nivel online.

Las universidades españolas: la crisis de la Covid-19

La experiencia de la pandemia ha afectado a todas las áreas universitarias, también la investigación. La CRUE se refiere a ello, con la siguiente explicación:

“El 80% de las universidades indicaron que la actividad de investigación se vio afectada por la pandemia de la Covid-19.

Debido al cierre de instalaciones, el 52% de las universidades informaron del riesgo de no poder completar los proyectos mientras el 21% comunicaron que la investigación se había detenido por completo”.

La pandemia ha provocado que el número de matrículas presenciales haya descendido, en el último curso.

La situación y la dificultad, que los estudiantes creen que conlleva una carrera universitaria, ha provocado, que el número de matriculados sea menor.

A través de unas herramientas y aprendizaje personalizado, un universitario puede, perfectamente estudiar cualquier asignatura y aprobar los exámenes. Esto es posible, mediante el Curso Genius.

Curso Genius: la experiencia de un método de estudio personalizado

La nueva educación online ha proliferado el aumento de cursos online, como es el caso de Curso Genius, que ofrece su experiencia para ayudar a mejorar las habilidades educativas, a través del aprendizaje online.

Giacomo Navone, CEO España de Curso Genius, explica la diferenciación con otros proyectos: “Curso Genius es el primer curso internacional, que imparte un método de estudio personalizado, con más de 10.000 testimonios certificados al año”.

Curso Genius pone, a disposición de los estudiantes, una serie de herramientas que, conjuntamente, garantizan una experiencia de aprendizaje personalizado:

- Por un lado, una enseñanza única y presencial, entre alumno y tutor. Un método, individualizado, que diferencia Curso Genius de otros cursos.

El guía acompaña a su alumno hasta construir el mejor modelo, que se adapta a sus necesidades. En esta fase, el estudiante recibe, continuamente, estímulos y feedback.

- Por otro lado, en las aulas virtuales y el grupo de Facebook, el estudiante puede reunirse con otros alumnos y compartir experiencias y temas en común.

Una de las ventajas de Curso Genius es que los participantes no tienen limitaciones de tiempo, como otros cursos online.

¿Por qué Curso Genius?

Curso Genius desarrolla planes individualizados y precisos para cada estudiante. Pone a disposición del alumno, un cuestionario personal para evaluar las habilidades de aprendizaje.

Por ejemplo, una persona puede aprender a estudiar más de 100 páginas en un día, graduarse a tiempo, y sin estrés ni frustración.

Mediante seis fases (aproximación, comprensión, recuerdo, lectura, organización y exposición), el alumno conseguirá su objetivo.

Este curso es el único con testimonios certificados, por la asociación de consumidores el Salvagente, que corrobora la veracidad y legitimidad de los más de 1.000 testimonios al año de sus alumnos, otorgando la certificación ‘cero estafas’.

Posee 47 sedes, distribuidas en cinco países: España, Italia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos.

La Unión Europea: recursos de aprendizaje online

La Comisión Europea se ha adaptado a las nuevas necesidades europeas. El organismo ha facilitado recursos y herramientas para la enseñanza online.

Las plataformas online y proyectos financiados por la Unión Europea (UE) cumplen diversos fines educativos:

- “Conectar a educadores y alumnos, que se encuentran en lugares distintos;

- Dar acceso a datos y entornos que no suelen estar disponibles en todos los hogares o instituciones;

- Prestar apoyo al desarrollo profesional continuo de los educadores de manera flexible”.

Según el informe Eurostat, el objetivo de la UE, para el año 2020, era que el 40% de la población de las personas, entre 30 y 34 años, acabase el ciclo de enseñanza terciaria.

En este caso, España cumple dicho objetivo, ya que su porcentaje se sitúa en el 44,8%.

Asimismo, la media europea es de 40,9%. Los países con datos más llamativos, son Luxemburgo (62,2%), Chipre (59,8%) y Lituania (59,6%).

Conclusiones: el motivo por el que estudiar con la experiencia de Curso Genius

El presente y futuro educativo es online. La crisis de la Covid-19 ha golpeado a la educación universitaria española.

Y, esto, sumado a los problemas existentes en los estudiantes, ha provocado que los jóvenes prefieran abandonar sus estudios.

No obstante, cómo indica la experiencia de Curso Genius, sobre su método de estudio:

- El estudiante puede aprobar rápidamente los exámenes, sin estrés.

- Aprovechando el tiempo, sin renunciar al tiempo libre.

- El procedimiento está adaptado a las necesidades y características de cada persona.

- Con el fin de trabajar, de forma eficaz y rápida, al lado de un tutor, que guía cada paso.

Para conocer Curso Genius, se puede reservar la primera lección, de prueba, gratuita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.