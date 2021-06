Gestión de alojamientos turísticos, según Klean O´Klock Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 15:07 h (CET) Klean O´Klock está formado por un equipo altamente cualificado y motivado en hacer bien el trabajo. Les mueve la pasión por su trabajo, profesionales en todo lo que hacen, ya que ponen empeño y corazón en garantizar que todos y cada uno de los servicios sean perfectos Al llegar la época de verano, cada vez son más las personas que ponen en manos de empresas la gestión de sus alojamientos turísticos.

Klean O´Klock es experto en la gestión total y completa de alojamientos turísticos. Ofrecen un trato muy personalizado para cada cliente.

¿Cuáles son las ventajas de contratar Klean O´Klock para gestionar un alojamiento turístico?

- Beneficio mutuo.

- Equipo multidisciplinar

- Reducción de costes

- Simplicidad en la gestión

- Éxito garantizado

Klean O´Klock conoce bien todos los alojamientos turísticos de los que se hace cargo, es decir, todos ellos son visitados y evaluados por el personal antes de ser incluidos en la cartera de alojamientos.

¿Qué tipo de servicios se ofrecen por Klean O´Klock en la gestión de alojamientos turísticos?

- Check In / Check Out

- Tapicería

- Mantenimiento / Reparación

- Alquiler de bicicletas

- Lavandería

- Transfer

- Welcome Pack

- Babysitter

- Floristería

Dentro del mantenimiento de las viviendas, cabe destacar:

- Gestión de la propiedad antes, durante y después de la ocupación.

- Limpieza de la propiedad entre huéspedes y huésped.

- Propiedad minuciosamente cuidada y revisada regularmente, incluso durante la ausencia del cliente.

- Inspección detallada de la vivienda vacacional y proporción de un informe para el propietario del alojamiento con sugerencias sobre posibles mejoras y una lista de las reparaciones necesarias.

- Antes de cada temporada, los alojamientos estarán preparados con las recomendaciones del propietario.

Klean O´Klock se hará cargo de todos los servicios mencionados anteriormente.

En cuanto al servicio de atención a los huéspedes, se debe destacar:

- Se da la bienvenida a cada huésped personalmente.

- Atención al cliente disponible de 24 horas.

- El personal de Klean O´Klock tiene un amplio conocimiento de la zona del alojamiento para poder hacer recomendaciones a los huéspedes.

- Se despedirá a los huéspedes de manera personalizada para un fin de servicio satisfactorio.

Conseguir la mayor rentabilidad de un alojamiento turístico es posible, con un servicio completo de gestión que abarque todos los ámbitos necesarios para ello, y con Klean O´Klock es posible conseguirlo, ya que proporciona el 100% de seguridad, herramientas de trabajo y equipos cualificados.

