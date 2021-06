Innovación, liderazgo y trabajo en equipo, tres ventajas que aporta un perfil analítico en la empresa Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 15:11 h (CET) La capacidad y mente analítica es una habilidad que las empresas buscan, cada vez más, en todo tipo de perfiles profesionales, y no solo en aquellos expertos en analítica de datos, según The Valley La capacidad y mente analítica es una habilidad que las empresas buscan, cada vez más, en todo tipo de todo tipo de perfiles, y no solo en aquellos expertos en este campo. ¿El objetivo? Contar con profesionales capaces de tomar decisiones basadas en resultados objetivos para garantizar el éxito de todas las áreas. Una demanda que se ha intensificado aún más tras la llegada de la pandemia por la inminente necesidad de muchas empresas de redefinir o amoldar sus estrategias de negocio debido a la crisis del COVID-19.

Y es que el análisis de datos permite mucho más que analizar diversas situaciones para tomar decisiones. Entre otras ventajas que puede aportar a la empresa se incluyen la posibilidad de obtener resultados reales sobre el impacto de las acciones que se llevan a cabo, identificar oportunidades de innovación o utilizar el dato como un activo de negocio en sí mismo. Pero para ello, es necesario contar con profesionales expertos en analítica de datos, un perfil que cada vez tiene más demanda.

En el entorno digital actual, en el que las empresas cuentan con grandes volúmenes de información, el reto está en saber extraer el máximo potencial a este recurso para innovar en el negocio, tomar mejores decisiones o poner en marcha iniciativas y proyectos que generen impacto. Por ello, profesiones como Chief Data Officer (CDO), Data Scientist, Business Data Analyst o Data Manager están experimentando un auge extraordinario.

No hay duda de que el panorama laboral ha cambiado, evolucionando hacia un entorno más digital en el que las empresas se encuentran con la necesidad de reclutar perfiles expertos digitales que les guíen en este nuevo entorno para desarrollar estrategias de negocio que respondan a las demandas del nuevo consumidor digital. Aquellos perfiles que estén más preparados con capacidades digitales como Data Science, serán más buscados, y en este sentido, la formación continua es un factor clave.

Según explica David Rey, director del Master in Data Science & Big Data Analytics de The Valley y Chief Data Officer en Idealista, “pensar de forma analítica facilita a los profesionales el poder de evaluar las situaciones siendo objetivos y neutrales, y teniendo en cuenta todos los factores influyentes, además de analizar y predecir qué acciones funcionarán y cuáles fracasarán, para así poder tomar decisiones basadas en datos reales que permitan resolver problemas, lograr objetivos y mejorar resultados”.

En este sentido, la capacidad analítica ha tomado relevancia tanto en el entorno profesional como personal, y no solo por el auge de la disciplina del análisis de datos, sino por todo el valor añadido que aporta este perfil. Los expertos del ecosistema digital The Valley lo explican:

- Trabajo más eficaz, eficiente y de calidad: la capacidad de análisis permite a los profesionales plantearse los problemas y situaciones desde diversas perspectivas para analizar cuáles son los posibles caminos que tomar y cuál puede ser el más adecuado en cada caso. Además, este tipo de profesionales suele definir y seguir procesos estructurados y lógicos para la resolución de problemas, algo que permite que el trabajo sea más eficaz, eficiente y productivo.

- Toma de decisiones objetivas: el hecho de utilizar el análisis y el razonamiento basado en factores objetivos para tomar una decisión aumenta en gran nivel la posibilidad de que dicha decisión sea la adecuada. En el panorama digital actual las compañías cuentan con grandes cantidades de datos que obtienen de diferentes medios como sus propias plataformas webs, redes sociales, clouds, blogs, CRMs, e-commerce y más. Así, el aprovechamiento y análisis de estos datos con el objetivo de optimizar estrategias de negocio, automatizar procesos y, por ende, lograr mejores resultados, es clave. Pero, para ello, es imprescindible contar con profesionales expertos en data que tengan los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas estrategias analíticas, un método infalible para la toma de decisiones.

- La innovación como parte del ADN del perfil analítico: analizar cada situación al detalle buscando las posibles soluciones o vías de actuación hace que los profesionales analíticos tengan más posibilidades de generar soluciones innovadoras. Si bien la analítica de datos es una práctica que no es nueva en la empresa, la integración de tecnologías en este proceso ha cambiado completamente el panorama. El análisis del dato ayuda no solamente a medir el impacto de una acción, sino también a identificar oportunidades de innovación basadas en datos, automatizar procesos y optimizar estrategias.

- Mayor capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo: el perfil analítico se caracteriza por ser objetivo y estable. Por esta razón, suelen tener buenas capacidades de liderazgo gracias a su habilidad de relacionarse, comunicarse y trabajar con todo tipo de perfiles. El tener los procesos estructurados y tomar las decisiones basadas hechos objetivos, suele resultar en una buena gestión de equipos y tareas y una reducción del margen de error a la hora de tomar decisiones, algo que disminuye en gran manera la posibilidad de problemas o dificultades en el trabajo en equipo.

- Perfiles multifunciones y multidisciplinares: los perfiles especializados en análisis de datos suelen ser además expertos en números, estadísticas e incluso código, lo que les convierte en profesionales indispensables para cualquier empresa y sector de negocio. Además, el perfil analítico suele contar también con la capacidad de trabajar con equipos multidisciplinares y de poder adaptarse a diferentes situaciones y circunstancias, lo que le permite más oportunidades de crecimiento en la empresa y mejor posicionamiento.

