miércoles, 23 de junio de 2021, 14:32 h (CET) Este concepto único en el mundo unirá a las personas, los procesos y la tecnología a lo largo de 3.400 km con el fin de garantizar la continuidad y la resiliencia de la carrera NTT Ltd., el socio tecnológico oficial de A.S.O, creará el mayor estadio conectado del mundo para generar una “réplica digital” del Tour de Francia, un concepto único desarrollado en exclusiva para este evento. Con ese fin, se recopilarán millones de puntos de datos y se les dará vida a través de impresionantes representaciones visuales y útiles experiencias digitales para los aficionados. Además, se ofrecerán nuevos servicios de apoyo a las operaciones de esta carrera de tres semanas de duración, que tendrá lugar del 26 de junio al 18 de julio de 2021.

Debido a las actuales restricciones de movilidad y otras medidas de seguridad por la COVID-19, NTT, junto con A.S.O, ofrecerá una serie de experiencias digitales a los aficionados de todo el mundo que incluirán:

- Race Center: el sitio oficial para el seguimiento en directo del evento. Proporciona información actualizada sobre la carrera, incluidos los datos de seguimiento en tiempo real de los corredores en letour.fr y en la aplicación móvil oficial del Tour de Francia.

- LeTourData: un canal de información basada en datos y predicciones basadas en la inteligencia artificial disponible en Twitter, Instagram y las retransmisiones televisivas.

- 3D Tracker: una aplicación de realidad aumentada inmersiva que ofrece vistas tridimensionales de las etapas.

- Tour de France Fantasy by Tissot: un juego de simulador que integra datos y aprendizaje automático (NTT Predictor) para proporcionar información sobre los corredores a seguir.

- NTT Media Wall: una pantalla multimedia enriquecida que se instalará en los pueblos por donde pasa la carrera para ofrecer datos y representaciones visuales de LeTourData, así como información actualizada de la etapa en directo.

Creación de una réplica digital con IoT y Edge Computing

El Tour de Francia es un estadio móvil que se monta y desmonta a diario. Recorre 3.400 km a lo largo de 21 días, visitando algunos de los lugares más remotos de Francia: desde la pintoresca campiña hasta los temibles puertos de los Alpes y los Pirineos.

La creación de una réplica digital del evento permitirá al personal de operaciones obtener visibilidad en tiempo real y, en última instancia, optimizar los trabajos para garantizar la continuidad y la resiliencia de la carrera. NTT utilizará una amplia gama de sensores de IoT, Edge Computing y redes, integrados en las plataformas inteligentes de NTT y mapeados en un modelo de geolocalización de cada etapa del Tour. Esto proporcionará una visibilidad en tiempo real de las ubicaciones y los principales activos, el seguimiento de los contactos de la COVID-19 y la actualización instantánea de los tiempos de llegada de las caravanas y de la carrera.

Otra novedad del Tour de Francia 2021 es que NTT utilizará análisis en tiempo real para ofrecer datos inmediatos sobre la carrera a los vehículos oficiales. De este modo, tendrán una visión global en directo de la situación de la etapa, incluso cuando transcurre en zonas remotas o de alta montaña.

Peter Gray, vicepresidente sénior del Grupo de Tecnología Avanzada para el Deporte de NTT Ltd., señala: "La digitalización del Tour de Francia comenzó en 2015 con la captura de datos de los ciclistas para proporcionar información actualizada en tiempo real. Cada año hemos conseguido llevar la tecnología al siguiente nivel, hasta esta edición en la que hemos logrado crear lo que básicamente es una réplica digital del evento. Se trata de un entorno muy dinámico y cambiante que requiere un acceso inmediato a la información para garantizar un funcionamiento continuo y fluido, de forma que consigamos unos aficionados mejor informados y más comprometidos con la carrera."

La conectividad en el centro, habilitada de forma segura por la nube

Al proporcionar un entorno verdaderamente híbrido formado por servidores físicos, servidores virtuales, contenedores y funciones sin servidor para diferentes cargas de trabajo, todo ello desplegado a través de la Infraestructura como Código automatizada, NTT es capaz de dar soporte a esta amplia gama de servicios para el personal de A.S.O. y los aficionados del Tour de Francia. Todo estará supervisado por el Portal de Servicios de NTT, mientras que un equipo global de expertos conectados a través de los Servicios de Colaboración Gestionados de NTT controlará la demanda para asegurar la mejor conexión, sin importar dónde esté teniendo lugar la carrera e independientemente de la ubicación de los recursos de TI, las aplicaciones y los usuarios.

La creación de una réplica digital de la carrera también implica una mayor conectividad de los dispositivos y vehículos, así como un mayor número de aplicaciones y plataformas que acceden a servicios alojados en la nube, ya sea pública, privada o híbrida. Sea cual sea su ubicación, para A.S.O. los datos estarán siempre en el centro. Esto incluye no solo comprender dónde se encuentran los diferentes datos, sino también cómo recopilarlos y emplearlos de forma eficaz para crear mejores experiencias para los aficionados, los medios de comunicación y los equipos ciclistas.

Según añade Gray: "Una preocupación recurrente para muchas empresas que se están adaptando a la pandemia es cómo garantizar que se satisfagan las necesidades y requisitos cambiantes de sus clientes. La capacidad de adaptación ha sido la base de nuestra colaboración de siete años con A.S.O. Estamos impulsando la innovación continua en el Tour de Francia, un acontecimiento que millones de entusiastas aficionados de todo el mundo esperan con impaciencia. Cada año, las expectativas aumentan a medida que creamos nuevas formas de llegar a más personas y de involucrarlas de maneras novedosas y emocionantes, lo cual no resulta fácil si se tiene en cuenta la complejidad de la carrera".

Yann Le Moenner, director ejecutivo de A.S.O, explica: "La tecnología juega un papel fundamental a la hora de ayudarnos a innovar a la velocidad que esperan los aficionados en sus aplicaciones móviles y en la nube, a la vez que proporcionamos información sobre el evento, análisis enriquecidos y soluciones digitales inteligentes. Desde 2015, hemos aportado numerosas mejoras digitales al evento para crear la mejor experiencia de ‘fan conectado’. Este año no es distinto, ya que ofrecemos una experiencia basada en datos mediante cualquier dispositivo y en cualquier lugar del mundo."

