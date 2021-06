Preventium busca 50 vigilantes de espacios confinados en Tarragona Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 13:43 h (CET) Preventium, la división de Adecco Outsourcing especializada en actividades preventivas y asistenciales, busca 50 vigilantes de espacios confinados para incorporarse en una reconocida empresa del sector petroquímico en Tarragona. El proyecto comienza en septiembre y tiene una duración aproximada de un mes Preventium, la división de Adecco Outsourcing especializada en actividades preventivas y asistenciales, está buscando a 50 personas que trabajen como Recurso Preventivo para incorporarse a una reconocida empresa petroquímica ubicada en la provincia de Tarragona.

El proyecto comenzará en septiembre y tendrá una duración aproximada de un mes, ya que se trata de una “parada programada”, es decir, se paraliza el funcionamiento de las químicas en la planta para realizar labores de mantenimiento, mejoras, reparaciones, etc.

El objetivo principal será la vigilancia de los espacios confinados. Los empleados y empleadas se encargarán de controlar que las condiciones del espacio confinado sean seguras durante el transcurso de los trabajos, activando el plan de Emergencia si fuera necesario. Además, garantizarán el uso de los EPIs y verificarán la apertura y el cierre del espacio revisando equipos y personas y observando las condiciones que existen dentro y fuera del espacio confinado.

Para acceder a la oferta es imprescindible tener experiencia previa como vigilante de espacios confinados en plantas químicas o grandes proyectos similares, y contar con formación básica en PRL (60h con 20h presenciales). Además, se valorará positivamente la titulación de TPRL INTERMEDIO O SUPERIOR.

Todos los interesados/as pueden consultar las vacantes disponibles e inscribirse en la oferta a través de la página web de Adecco, www.adecco.es, o en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/recurso-preventivo-sector-petroquimico?ID=7f13b4eb-2dbb-454a-bced-7d4906f3387d

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 han facturado 1.163 millones de euros. Llevan 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevan 7 años consecutivos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work, siendo la única empresa de RRHH en el último ranking del 2019. Las cifras hablan: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en España; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 56.000 alumnos.

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos 8 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visita la página web www.adecco.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.