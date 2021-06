DHL Freight actualiza sus certificaciones de calidad en España Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 13:51 h (CET) La compañía ha obtenido el certificado ISO 45001:2018 de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo DHL Freight, la división especializada en transporte de carga terrestre del Grupo Deutsche Post DHL, ha obtenido recientemente el certificado ISO 45001:2018 de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se une al conjunto de certificaciones ya obtenidas por la compañía, como la norma ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad, la norma ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental y la norma ISO 50001:2018 de Gestión de la Eficiencia Energética, en todas sus instalaciones

Por otro lado, a estas certificaciones se añade la norma SQAS (Safety and Quality Assesment Systems) en la terminal de Valencia, que pone énfasis en la seguridad y los aspectos ambientales del transporte y almacenamiento de productos químicos.

En este sentido, DHL Freight también cuenta con el reconocimiento otorgado por ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos) y Plastics Europe Iberia (asociación empresarial que representa a los fabricantes de polímeros activos en el sector del plástico en Europa) a la labor y compromiso de la compañía en la prevención de posibles escapes de microplásticos al medio ambiente, estando adheridos al programa Operation Clean Sweep®.

En cuanto a la seguridad alimentaria, DHL Freight está inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, que habilita a transportar productos alimenticios sin control de temperatura, así como en el Registro de Establecimientos e Intermediarios de Piensos, destinados a la alimentación animal, para transportar y almacenar materias primas, aditivos, premezclas y piensos envasados.

En lo referente a la seguridad, la compañía está certificada bajo la norma TAPA FSR en todas las terminales, certificación concedida por la Asociación de Protección de Activos en el Transporte, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad de mercancías. Las calificaciones obtenidas son A para la terminal de Madrid y C para las terminales localizadas en Barcelona, Valencia e Irún.

Según Rubén Gavela, Director General de DHL Freight Iberia: "La calidad, la seguridad y la sostenibilidad son tres pilares fundamentales en nuestra actividad. El compromiso con nuestros clientes y la sociedad es prioritario, para desarrollar un transporte que cumpla con los más altos estándares de calidad en el mercado. Cada día más, las empresas debemos implicarnos para influir de forma positiva en nuestro ámbito de actuación y en DHL Freight trabajamos permanentemente para cumplir con este objetivo".

