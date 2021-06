Los robos en segundas residencias impulsan la demanda de servicios de cerrajería, según Cerrajería Luyce Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 13:55 h (CET) Casi el 35% de la actividad del sector cerrajero se ha concentrado en la atención de robos en segundas residencias y establecimientos comerciales, un cambio en los patrones de delincuencia que preocupa a inquilinos y propietarios ¿Las segundas residencias se han convertido en la 'víctima' predilecta de los cacos? Así lo revela un estudio de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) tras analizar los robos perpetrados en España entre agosto de 2019 y julio de 2020. Esta alteración de los patrones delictivos estaría detrás del repunte en la demanda de servicios de cerrajería en grandes núcleos urbanos como Madrid y en ciudades costeras como Badalona o Son Gerona.

El confinamiento, la movilidad restringida y otras consecuencias del Covid-19 han transformado el modus operandi de los allanadores. El pasado año las segundas viviendas fueron el objetivo preferencial de este tipo de delincuentes, que aprovechaba las medidas anticovid contra los desplazamientos para acceder a residencias que permanecen vacías durante la mayor parte del año, en particular las ubicadas en el litoral mediterráneo, aunque también las zonas de interior han experimentado un repunte en los allanamientos.

Este estudio de la Unespa, elaborado en el marco del proyecto ‘Estamos Seguros’, analizó los datos de 27 aseguradoras y 78 mil hurtos en inmuebles en un periodo de 12 meses, coincidentes con la emergencia sanitaria. A pesar de la relajación de las medidas preventivas, el temor a que la historia se repita en los próximos meses está dinamizando la renovación de cerraduras en España.

Desde el portal Cerrajeros Madrid alertan de que 8 de cada 10 cerraduras aprox. en viviendas españolas está obsoleta, y que renovarlas por sistemas de seguridad de última generación aparece cada vez más en la 'hoja de ruta' de inquilinos y propietarios. No les falta razón: después de las averías (66%) y las pérdidas de llaves (37%), los hurtos en segundas viviendas y establecimientos comerciales fueron, con un 34%, la actividad principal del sector cerrajero en 2020, según un reciente informe de la Unión Cerrajeros de Seguridad (UCES).

Este portal informativo de la Cerrajería Luyce, empresa especializada en servicios de cerrajería desde hace 30 años, reconoce que «dada la situación actual de incertidumbre sobre el futuro, muchas personas acuden a nosotros para ver cómo pueden mejorar la seguridad de sus casas y evitar que alguien les entre».

"Trabajamos con las marcas de cerraduras más conocidas en España y Europa y disponemos de las últimas novedades en cerraduras de seguridad del mercado para poder ofrecerle los productos más seguros y eficaces contra el robo, tanto para su vivienda como negocio o empresa", informa el equipo profesional de Cerrajeros Madrid.

Tres décadas a la vanguardia de la cerrajería les han permitido mantener la confianza del cliente en uno de los momentos más delicados. "Nos ponemos siempre a su entera disposición para cualquier trabajo relacionado con la reparación, venta, instalación o apertura de cilindros, bombillos y cerraduras de seguridad embutidas o sobrepuestas en cualquier tipo de puertas, cajas fuertes de seguridad o vehículos de cualquier marca y modelo", concluyen.

Cerrajeros Madrid es un portal informativo de la Cerrajería Luyce, empresa especializada en servicios de cerrajería desde hace 25 años, con una cartera que supera los 65 mil clientes. Su equipo de profesionales está capacitado para solventar necesidades urgentes, como la apertura de puertas, cajas fuertes o vehículos, así como para instalar cerraduras de alta calidad.

