São Pedro, en Faro, una de las mejores oportunidades para invertir en segunda residencia en el Algarve

miércoles, 23 de junio de 2021, 12:55 h (CET) Según la proptech inmobiliaria REATIA, este es el barrio de Faro que tiene más propiedades disponibles para invertir en la actualidad -1.665 propiedades en venta o alquiler en total-. Los apartamentos de dos habitaciones (T2) serían aquí la mejor oportunidad, ya que su precio medio por m² es 4€ inferior en al precio medio de los apartamentos de una habitación (T1) El mercado inmobiliario empieza a reactivarse poco a poco. Tras las lecciones aprendidas por la pandemia los usuarios, que cada vez practican más el teletrabajo, buscan cada vez más opciones de vivienda más amplias, cómodas y…, ¡a un precio asequible! Portugal, que ha sido tradicionalmente una opción de inversión en segunda vivienda para los españoles, puede ser una alternativa factible, cercana y deseada también para estancias más largas.

En este sentido, la plataforma de inteligencia artificial para inmobiliarias REATIA, con presencia en toda la Península ibérica, ha analizado el mercado inmobiliario en la región del Algarve (Portugal), y el resultado es que la popularidad de esta zona sigue aumentando, en gran parte debido al interés de los inversores nacionales, pero también de los extranjeros (sobre todo españoles) que siguen valorando la parte sur de este país. REATIA dispone de una base de datos con información agregada de la oferta inmobiliaria en esta zona, y actualmente habría 1.665 propiedades disponibles, tanto para venta como para alquiler.

"Para los españoles, sobre todo de las regiones de Andalucía y Extremadura, esta sigue siendo una zona muy demandada en el mercado de segunda residencia. Las playas, la oferta de campos de golf o la gastronomía son algunos de sus puntos fuertes, al igual que el clima, agradable casi todo el año, así como la cercanía con sus lugares de origen”, explica Hugo Venâncio, CEO de REATIA.



En cuanto a los tipos de apartamentos disponibles en esta zona de Sé y São Pedro (Faro), los más habituales son los de dos y tres habitaciones, con unas 300 propiedades de cada uno de estos tipos.

Faro capital: la localidad de la comarca con mejores oportunidades de inversión

Según el informe de mercado de REATIA, de las cuatro comarcas de la ciudad de Faro (Santa Bárbara de Nexe, Conceição y Estoi, Montenegro y Faro), es la capital, Faro, la que cuenta con una mayor cantidad de apartamentos disponibles en el mercado (800), la mayoría para venta (678) y otra pequeña parte disponible para alquiler a largo plazo (72).

Si se analiza el precio medio por m² de pisos a la venta por tipo se puede ver que la diferencia prácticamente se duplica entre los de tipología T0 (estudios), con un precio medio m² de 626€, y los T1 (un dormitorio), que tienen un valor de 1.316 €. El precio se estabiliza si se habla de pisos de hasta cuatro habitaciones, y vuelve a subir exponencialmente a partir de ahí.

REATIA es una proptech (property tech) de big data e inteligencia artificial que ofrece informes de mercado, metabúsqueda, generación de leads y soluciones personalizadas a través de APIs para el mercado inmobiliario: Banca, Fondos de Inversión Inmobiliaria, agencias inmobiliarias, etc. Tras una inversión de un millón de euros a finales de 2020 (por Portugal Ventures, Wisenext y Olisipo Way) REATIA entró en el mercado español a principios de este año, consolidando así su presencia ibérica, y actualmente está preparando su expansión a un tercer mercado este semestre.

"Encontrar la propiedad adecuada, que más se ajuste a nuestros gustos y nuestras necesidades, no siempre es tarea fácil, y la sobresaturación de información en internet, con anuncios repetidos en la mayoría de las ocasiones, no ayuda. Hemos diseñado una plataforma que agrega la base de datos inmobiliaria más creíble y mejor gestionada del mercado, y los profesionales del sector la están utilizando cada vez para disponer de información que les permita tomar decisiones y aconsejar a sus clientes de forma más segura”, afirma Hugo Venâncio.

