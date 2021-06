Worldline refuerza su compromiso de RSC con el lanzamiento de TRUST 2025 Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 13:08 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder del mercado europeo y número cuatro del mundo en servicios de pago y transaccionales, ha presentado TRUST 2025, su nueva hoja de ruta quinquenal en materia de RSC, basada en el éxito de TRUST 2020, su programa anterior La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), está en el centro de la estrategia del Grupo y es un motor clave de transformación y catalizador del cambio sostenible.

Un compromiso con la excelencia en RSC reafirmado en su programa TRUST 2025

Desde 2015, Worldline lleva a cabo una política de RSC audaz, y este enfoque quedó reforzado por la adopción en 2020 de su Company Purpose1 .

Con su nuevo programa TRUST 2025, Worldline inicia un capítulo completamente nuevo en su estrategia de RSC, integrándola plenamente en la estrategia global del Grupo, articulada en torno a cinco grandes retos -establecidos mediante un análisis de materialidad- en otros tantos ámbitos: negocio, empleados, ética, cadena de valor y medio ambiente. En este marco, se han definido 19 objetivos específicos y medibles que deben alcanzarse de aquí a 2025 y su progreso se supervisará mediante indicadores clave de rendimiento asociados a cada uno de ellos. Estos indicadores y los informes de seguimiento del rendimiento también cumplen las normas más estrictas establecidas en las principales directrices de información no financiera.

El nuevo plan quinquenal supone la aplicación práctica del propósito de Worldline. Basándose en los avances logrados por el programa de transformación TRUST 2020, tiene en cuenta y planifica las últimas tendencias, riesgos y oportunidades del mercado, así como los cambios normativos de los próximos años y se apoya en 9 objetivos principales:

- Garantizar la excelencia en la prestación y la máxima calidad de los servicios

- Mejorar la experiencia del cliente mediante soluciones de impacto positivo

- Fomentar el desarrollo, el bienestar y el compromiso de las personas

- Promover la equidad, la diversidad y la inclusión para lograr más igualdad y rendimiento

- Aumentar las prácticas de contratación sostenible dentro de la cadena de valor

- Respaldar la ética y la confianza en todas las actividades

- Contribuir a la neutralidad del carbono

- Ofrecer terminales de pago de diseño ecológico y alineados con la economía circular

- Ayudar a las comunidades locales

Una ambiciosa hoja de ruta, basada en el éxito de TRUST 2020

En 2015, Worldline puso en marcha su programa TRUST 20202 para llevar a la práctica su enfoque de RSC de forma aún más amplia y proporcionar una mayor transparencia y rigor que reflejara el objetivo a largo plazo del Grupo de impulsar un desarrollo sostenible. TRUST 2020 llevó la transformación de la organización al siguiente nivel, centrando la atención en 13 objetivos para 2020, de los cuales 11 se alcanzaron o superaron totalmente, y uno se logró parcialmente.

Un éxito reconocido por las principales agencias de calificación no financiera.

"Tras el éxito de TRUST 2020, vamos a intensificar nuestro compromiso con la excelencia en materia de RSC para alcanzar los ambiciosos objetivos de TRUST 2025", comentó Gilles Grapinet, Presidente y Director General de Worldline. "Un programa que exige el cumplimiento de las normas más estrictas y llevar a cabo una transformación de gran alcance en los próximos cinco años. Su objetivo es introducir las mejores prácticas y liderar el camino que elimine fronteras en materia de RSC. Queremos hacer de Worldline una empresa que adopte con confianza un enfoque a muy largo plazo para su desarrollo. Eso está perfectamente alineado con la naturaleza intrínseca de nuestra industria y con nuestro objetivo inquebrantable de permitir a todas las partes interesadas compartir el valor sustancial creado por nuestro Grupo".

"TRUST 2025 sentará las bases para nuevos avances en los próximos cinco años en toda nuestra organización. Es un proyecto coherente e ilusionante en el que trabajaremos con nuestro ecosistema de socios para lograr múltiples objetivos", añadió Sébastien Mandron, Director de Responsabilidad Social Corporativa de Worldline. "Con la integración de Ingenico, Worldline apunta aún más alto con su hoja de ruta de RSC y ha establecido objetivos más ambiciosos para el futuro del Grupo. Pretendemos mantener el mismo grado de rigor y exigencia que en los últimos cinco años y seguir aplicando los más altos estándares del mercado".

Informe Integrado 2020: Visión del Grupo para un rendimiento sostenible

De acuerdo con sus dos principales objetivos corporativos -fomentar el crecimiento económico sostenible y reforzar la confianza y la seguridad en las sociedades- Worldline ha publicado recientemente su Informe Integrado 2020. El objetivo es ofrecer a las partes interesadas una visión global de los resultados y compromisos financieros y no financieros del Grupo en 2020.

Este es el tercer informe integrado publicado por Worldline. Abarca el ejercicio 2020 y se basa en los datos contenidos en el Documento de Registro Universal 2020. Worldline se ha comprometido a adoptar un enfoque integrado de la presentación de informes inspirado en el marco de referencia del IIRC (Consejo Internacional de Informes Integrados).

