Okasan, el sushi democrático del imparable chef Julián Mármol Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 13:15 h (CET) Alta y exquisita cocina nipona de autor a precios realmente asequibles en el corazón de Madrid Okasan, el espacio con el que Julián Mármol sorprende en el espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés de Gran Vía, seduce con una excepcional propuesta gastronómica de corte nipón a precios muy asequibles. La versión más informal de Yugo The Bunker acerca la magia culinaria de Mármol al gran público.

Abierto desde el año 2018, Okasan recibe a sus comensales en pleno corazón de Madrid, en la plaza de Callao, con un agradable corner y una preciosa azotea dónde disfrutar de unas maravillosas vistas de Madrid, mientras uno se embriaga con la genuina esencia de la propuesta culinaria del increíble Julián Mármol. Un chef autodidacta, que tras haber sido galardonado con la prestigiosa estrella Michelin, sigue trabajando sin límites en una constante búsqueda de la excelencia.

El local, bautizado bajo el nombre de Okasan, un término japonés que significa "mamá" ha querido rendir homenaje a la madre de su precursor. Un emotivo detalle con el que Julián ha querido agradecer a su progenitora el hecho de haberle traído al mundo.

Un hombre admirable que hace años arriesgó todo, apostando por un sueño y dejando atrás su carrera profesional, vinculada al sector automovilístico, se lanzó a la aventura de probar suerte en el complicado panorama gastronómico. Un trabajador incansable, inconformista y ambicioso. Julián conquista con su desbordante simpatía y transmite con cada bocado la pasión que siente por su profesión. Con Okasan, ha querido acercar el sushi de autor al gran público, democratizando su arte culinario convirtiéndolo en un capricho al alcance de todos.

Entre los platos más característicos de Okasan destacan sus sensacionales nigiris. De atún, salmón y pez mantequilla que constituyen una auténtica oda al producto y plasman la excelencia gastronómica de su artífice. Los originales baos otorgan a este divertido bocado un nuevo significado. Rellenos de un abundante interior, que juega equilibradamente con sus ingredientes, conquistan con sabrosas combinaciones como el bao de calamares con salsa de ajo, perejil y cebollino o el de wagyu con cebolla caramelizada, rúcula, queso trufado, mayonesa spicy, salsa teriyaki y escamas de sal.

Además, no pueden faltar las espectaculares gyozas de rabo de toro. Una maravillosa explosión de sabor en boca que cautiva desde el primer momento, ni las deliciosas variedades de yakisoba. Para los amantes de los rolls, Okasan ofrece una amplia variedad dónde destaca el innovador ceviche roll. Una verdadera joya gastronómica con un sabroso interior a base de zanahoria crujiente y aguacate, y un riquísimo exterior elaborado con hamachi, picadillo de jalapeño, tomate, cilantro, cebolla y salsa ponzu.

Okasan, la cara más casual de Yugo The Bunker. Un pequeño gran proyecto con el que Julián Mármol ha querido acercar su arte culinario al gran público.

Un ejemplo de una trayectoria profesional impecable y en constante evolución, que pone de manifiesto la pasión con la que Julián arranca cada día como si fuera el primero, buscando siempre rozar la perfección con sus formidables creaciones.

Okasan

Dirección: El Corte Inglés, Gourmet Experience

C/ Gran Vía, Plaza del Callao, 2, 28013

Teléfono: 915 31 43 20

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.