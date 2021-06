Workday responde a la creciente demanda del mercado con un récord de implantaciones y el más alto porcentaje de clientes satisfechos del sector

La acelerada demanda de soluciones financieras basadas en la nube impulsa un aumento del 40% interanual en la implantación de Workday Financial Management. Un 97% de clientes satisfechos refleja el compromiso continuo de colaboración para el éxito del cliente Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos, continua satisfaciendo la creciente demanda de sus soluciones empresariales en la nube tras haber completado con éxito un año récord de implantaciones de clientes al tiempo que ha alcanzado una puntuación de satisfacción de clientes del 97%, líder en el sector. La encuesta de satisfacción de clientes más reciente se completó con los responsables de clientes que ya están live con Workday (que utilizan Workday habitualmente) y refleja la colaboración continua que Workday ofrece a los clientes a medida que automatizan los procesos de finanzas empresariales, planificación, recursos humanos y gestión de gastos en un mundo cambiante.

En su año fiscal 2021 (del 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021), Workday y sus socios globales completaron más de 1.800 implantaciones de clientes*, la gran mayoría gestionadas de forma virtual, para empresas de todo el mundo, como Alight Solutions, Flinders University, GE, Hong Kong Broadband Network, John Lewis Partnership, Nebraska Medicine y Prisma Health.

Workday también ha registrado un aumento interanual del 40% en las implantaciones de Workday Financial Management, tanto para clientes nuevos como ya existentes, a medida que continúa la aceleración de la demanda de soluciones basadas en la nube de Workday para la oficina del director financiero (CFO). La amplia cartera de ofertas financieras de la compañía aporta nuevos niveles de visibilidad y control que van más allá de los límites de los sistemas ERP tradicionales. Juntos, Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics, y Workday Strategic Sourcing ofrecen una solución profunda y completa para la planificación y el análisis empresarial en todos los procesos financieros (incluyendo record to report, report to forecast, contract to cash, and source to pay).

Priorizar la continuidad del negocio de los clientes

En marzo de 2020, Workday realizó la transición a casi todos los despliegues virtuales y la formación a nivel mundial para cumplir con los requisitos locales, estatales y nacionales de cuarentena como resultado de la pandemia. Como plataforma nativa en la nube, Workday pudo realizar la transición a los procesos de despliegue virtual en días, minimizando la interrupción de los planes de puesta en marcha y ayudando a organizaciones de todo el mundo. Los despliegues de los clientes abarcaron una variedad de industrias y regiones, permitiendo a los clientes de medianas empresas con 500 empleados hasta grandes organizaciones globales con más de 500.000 empleados mantener la continuidad del negocio y acelerar las iniciativas de transformación digital.

Declaraciones

"Workday nos permitió ejecutar procesos empresariales críticos de una manera que habría sido impensable con nuestro ecosistema heredado y esto, a su vez, permitió una transición sin problemas a nuestra puesta en marcha virtual. Sin perder el ritmo, pudimos completar nuestro ciclo de planificación salarial y de rendimiento y lanzar un nuevo enfoque de gestión del rendimiento, todo ello en Workday", apunta Paul Davies, jefe de operaciones de personal de GE.

"Sabíamos que la tecnología poco práctica es lo que ha provocado que los mejores talentos abandonen las organizaciones, y sin los mejores talentos no podemos ofrecer una atención de la máxima calidad", comenta Brian Lancaster, vicepresidente de tecnología de la información de Nebraska Medicine. "Y, por eso, Workday ha sido tan vital en nuestro viaje de transformación, incluyendo el despliegue virtual sin fisuras de esta tecnología". En la TI sanitaria, la tecnología tiene que apoyar y trabajar para los empleados para permitir que nuestros trabajadores se centren en lo que están capacitados para hacer: salvar vidas."

"Al comienzo de la pandemia, nos comprometimos a mantener nuestros calendarios de despliegue porque sabíamos lo valioso que podía ser Workday para ayudar a los clientes a superar esta crisis", afirma Emily McEvilly, chief customer officer de Workday. "La increíble capacidad de nuestra organización de servicios y de nuestros socios globales para girar y completar un número récord de puestas en marcha en un año muy difícil subraya nuestra dedicación colectiva al éxito de los clientes. Me siento personalmente inspirada por nuestros clientes, que han sido aliados increíbles en este viaje y han demostrado agilidad y resistencia a lo largo del camino. Nos sentimos afortunados de que hayan reconocido los esfuerzos de todos nuestros equipos en Workday apoyando a los clientes para lograr una puntuación de satisfacción del cliente del 97%."

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos para que ayuda a sus clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para gestión financiera, Recursos Humanos, planificación, gestión de gastos y analytics, han sido adoptadas por miles de organizaciones de todos los sectores en el mundo, incluyendo desde medianas empresas, hasta más del 45 por ciento de las compañías de la lista Fortune 500. Para obtener más información sobre Workday, visite workday.com.

*Proyectos únicos desplegados con uno o más productos de Workday

