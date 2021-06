Se dan a conocer los interiores de The Ritz-Carlton Sunny Isles Beach en el Sur de la Florida Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 10:31 h (CET) La silueta inspirada en el oceano englana el horizonte, el lujo, confort y esplendor que caracteriza al Ritz-Carlton brilla con luz propia a orillas del mar de Sunny Isles The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach, es sin duda alguna uno de las destinos más sofisticados en las playas del sur de la Florida. Fortune International Group y Château Group ha creado una obra maestra de 52 pisos de altura y lujo sin igual en la región. La edificación cuenta con el servicio de categoría mundial de The Ritz-Carlton Hotel Company, lo que hará de le experiencia para propietarios y sus invitados un hito en la ciudad. Los ya legendarios servicios del The Ritz-Carlton se adaptarán a las preferencias y los deseos particulares creando experiencias a la medida, acompañados por el nivel de atención al detalle, confort y elegancia sin precedente, redefiniendo la experiencia y el estilo de vida de lujo para individuos en el Sur de la Florida.

El proyecto ya ha sido presentado en sociedad y los desarrolladores han indicado que las ventas en la propiedad han sido exitosas. El año pasado, el edificio de condominios que está ya prácticamente vendido-- tuvo transacciones por más de $150 millones en ventas durante la pre-construcción. La procedencia de los compradores ha sido muy variada, siendo los clientes en su mayoría procedentes de los Estados Unidos, América Latina y Europa. En palabras del director ejecutivo de Château Group, Manuel Grosskopf, “El interés de los compradores ha sido un testimonio de la fortaleza de la marca The Ritz-Carlton, de su visibilidad mundial y de su consiguiente atractivo. Nuestros compradores saben que estas residencias les ofrecerán todas las ventajas de un resort de cinco estrellas, sin el tráfico transitorio de un hotel. Las necesidades de nuestros residentes serán satisfechas incluso antes de que ellos siquiera sepan que las tienen. Es una oportunidad que no se puede pasar por alto”.

Los diseños de The Residences son obra del renombrado arquitecto Bernardo Fort-Brescia, de Arquitectonica, y los interiores son una creación del aclamado arquitecto florentino Michele Bönan. El club privado en el nivel 33, incluye restaurante, servicio de piscina, club para niños, spa de servicio completo, gimnasio y centro de bienestar, entre otras amenidades.

Por su parte, las residencias están equipadas con tecnología inteligente, amplios vestidores, los cuartos de lavandería con lavadora y secadora grandes, y conexión Wi-Fi e Internet de alta velocidad. Los pent-houses cuentan con terrazas con jardín de exuberante vegetación, que abarcan un área de 185 a 372 metros cuadrados, piscina privada y cocina de verano, armarios italianos diseñados a la medida, habitación para el personal de servicio y dormitorios estilo suite bien decorados.

Así, The Ritz-Carlton Residences se eleva como una opción para personas que conocen la vida de lujo de clase mundial y disfrutan al detalle que lo que ella les puede brindar. http://www.theresidencessunnyislesbeach.com.

