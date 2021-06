Los españoles consumen más de 5 metros de croquetas al año, según el estudio anual de Oído Cocina Gourmet Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 10:24 h (CET) Oído Cocina Gourmet, el principal distribuidor y proveedor de croquetas gourmet a domicilio y en el sector Horeca de Madrid, ha presentado su estudio anual sobre el consumo de croquetas en España Es un hecho. No se come de la misma forma. En el último año, muchos hogares se han convertido en auténticos restaurantes con elaboraciones y recetas dignas de la alta cocina. De hecho, 8 de cada 10 españoles afirma que cocina al mediodía todos o casi todos los días, según datos del último estudio de Aecoc Shopperview. Además, este trasvase de consumo al hogar ha provocado que la compra de platos preparados también aumente. Actualmente, un 43% de los consumidores opta por esta opción al menos una vez a la semana, como aseguran en dicho informe.

Transportarte, sin salir de casa, a China, Italia o Japón con un solo clic nunca fue tan sencillo. Sin embargo, hay clásicos que nunca fallan y España es un país de tradiciones, así como las croquetas son casi patrimonio nacional. Por ello, Oído Cocina Gourmet, el principal distribuidor y proveedor de croquetas gourmet a particulares y al sector Horeca de Madrid, ha llevado a cabo su estudio anual sobre el consumo de croquetas en nuestro país, que revela que los españoles consumen un total de 151 croquetas al año, ni más, ni menos. Puede que la cifra no parezca alarmante, pero si se pusieran todas esas croquetas en fila una tras otra (con un tamaño medio de 3,5cm), ocuparían 5,3 metros de largo o, lo que es lo mismo, la altura media de una casa de dos pisos o de una jirafa adulta.

“Las dinámicas de consumo han cambiado muchísimo. Ahora la gente sí que compra tranquila productos precocinados porque la calidad es evidente. Esto ha provocado que la venta de nuestras croquetas aumente un 15% en el último año”, explica Para Cristina Comenge, cofundadora de Oído Cocina Gourmet, “Pero eso no es todo. Estamos integrando nuevas recetas en nuestra carta que no son croquetas como mini cachopos, san jacobos, mejillones o rollitos, y está siendo todo un éxito porque nuestros clientes nos conocen y confían en nuestro trabajo. Aunque llevamos poco tiempo con ellos ya suponen un 7% de la venta total”, añade la cofundadora.

Analizando el estudio por territorios, a nivel nacional se observa que Madrid sigue siendo la ciudad donde más croquetas a domicilio se consumen, seguida de Sevilla, Guadalajara y Barcelona. Aunque el éxito no solo tiene lugar en Madrid capital. De hecho, las ventas en localidades cercanas han crecido hasta representar un 47% del total de la Comunidad de Madrid, motivo por el cual, desde Oído Cocina Gourmet han visto necesaria la apertura de dos nuevos puestos en Carrefour Las Rosas de San Blas y en Carrefour Majadahonda para dar respuesta a la demanda.

Sí a la innovación, pero sin renunciar a las costumbres

En la actualidad, grandes chefs y cocineros de todo el mundo se han puesto manos a la obra para reconvertir este plato tradicional en una pieza gourmet, introduciendo nuevos productos y sabores. Toda innovación es bienvenida, pero lo que está claro es que los clásicos nunca pasan de moda. Entre las favoritas de los españoles se encuentran las de Jamón Ibérico, cuyo consumo ha aumentado un 2,7% respecto a 2020 y la de Cocido Madrileño, seguidas de las de Trufa, Bacon y Parmesano y las de Puerros.

