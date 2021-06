Cerca del 40% de los mayores de 65 años querría un servicio de ‘Asistencia Premium’ Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 04:01 h (CET) Según el último estudio publicado por Allianz Partners sobre el colectivo sénior, el 80% de los mayores de 65 años es autónomo, cerca del 45% buscaría cualquier alternativa antes de ingresar en una residencia y más del 40% tendría interés en contratar una ‘Asistencia Premium’ En España, el 20% de la población lo compone el colectivo sénior y se prevé que para el 2050 el porcentaje aumente hasta alcanzar el 30%, lo que significaría que prácticamente 1 de cada 3 españoles será mayor de 65 años. Este hecho plantea una serie de interrogantes: estos 13 millones de mayores, ¿serán Séniors dependientes? ¿qué servicios están al alcance de este colectivo actualmente?, ¿son suficientes?, ¿cuáles son los servicios con los que nuestros mayores quieren contar? El último estudio de Allianz Partners: ‘Senior Care at home’ responde a estas y otras dudas, planteando una solución global para el futuro.

El estudio, fruto del resultado de una encuesta realizada a más de 3.000 personas entre las que figuran mayores y sus familiares o cuidadores, pone en perspectiva la situación actual del colectivo Sénior, frente a sus necesidades a futuro, desmontando afirmaciones del siglo pasado que ya no describirían a la población mayor actual.

Composición familiar: El 56% de los encuestados vive con su pareja, el 17% solo, y el 13% con su núcleo familiar (pareja e hijos).

Cada vez menos dependientes: Cerca del 80% de los encuestados puede valerse por sí mismo. Aproximadamente el 60% afirma que son capaces de hacer actividades como acudir al médico o controlar su medicación. Sin embargo, podrían necesitar ayudas puntuales. El 30% valoraría muy positivamente

disponer de un servicio de emergencia 24 horas frente a cualquier riesgo. Solo el 18% de los encuestados es totalmente dependiente, y aun así, sus familiares preferirían no llevarlos a residencias.

Las residencias no son la primera opción: Ninguno de los encuestados cree que las residencias son la opción más completa. El alto coste y la falta de confianza en el cuidado que puedan darle a los mayores en estos complejos residenciales, aumentan la necesidad de los familiares de encontrar nuevas alternativas. De hecho, el 52% prefiere vivir con su familiar, y el 42% afirma querer cualquier otra alternativa antes que una residencia.

Actualmente cuentan con pocos servicios: Al consultarles si disponen de servicios como dispositivos de teleasistencia, telemedicina o centros de día, el 95% confirma no contar con ninguno de ellos, tan solo el 2% sería atendido por un familiar o conocido a tiempo parcial, y el 0,75% tiene servicio de telemedicina.

Si bien el colectivo sénior es independiente, es innegable que necesitan apoyo, herramientas que les sean de ayuda sin comprometer su autonomía. El estudio realizado por Allianz Partners analiza la situación actual y pone en contexto cuál podría ser la oferta disponible para el colectivo desde un punto de vista global y de máxima calidad.

Servicios más valorados reunidos en una solución global: Teleasistencia, aseo personal, monitorización de salud y video-consultas serían los servicios más buscados por los encuestados. Destaca que en su mayoría serían servicios prestados a distancia. El 60% de los mayores de 65 años están familiarizados con las nuevas tecnologías, y se sienten cómodos con la digitalización.

Razones para elegir una solución global: El 47% de los encuestados coinciden en querer tener todo controlado en un servicio, de los cuales el 43% también lo elegiría para retrasar la entrada de su familiar a una residencia. En cuanto a los servicios como tal, más del 30% elegiría una solución global para contar con servicios de emergencia, médicos 24 horas, conocer en tiempo real el estado de salud de un familiar, y disponer de un dispositivo a través del cual solicitar un servicio.

Un paquete de ayuda al mayor en casa: El 53% estaría interesado en una solución que incluyera servicios básicos a los que pudiera añadir otros servicios bajo demanda en casos puntuales. Mientras que casi un 40%, de los encuestados tendría interés en un ‘paquete premium’ que incluya: Telemedicina, un botón SOS para emergencias, asistencia jurídica telefónica, cuadro dental, asistencia domiciliaria y sanitaria a domicilio además de telefarmacia.

Si se habla en términos de tecnología, el 60% de los mayores encuestados están familiarizados con las soluciones digitales y dispositivos móviles. De hecho, en torno al 73% de los encuestados, entre los que figuran los mayores y sus familiares o cuidadores, preferiría manejar todos los servicios y su hogar desde dispositivos tecnológicos. En concreto, el 19% querría disponer de un smartwatch y una Tablet, el 26% considera que la gestión de estos servicios puede hacerse directamente desde una app y su teléfono móvil, y mayoritariamente, el 28% de los encuestados, confía en que el uso de un smartwatch para seguir la localización y constantes vitales del usuario sénior es la mejor solución tecnológica a la hora de disfrutar del paquete de ayuda al mayor en casa.

El estudio de Allianz Partners ‘Senior Care at home’ pone de relieve como la sociedad evoluciona, y la brecha generacional es cada vez más angosta. Centrada en las necesidades y preferencias de este colectivo, la empresa líder en Asistencia y Seguros, ha creado una nueva solución acuñada precisamente con el nombre ‘Senior Care’ y que ofrece todos los servicios planteados como ‘paquete premium’, disponibles a través de una única plataforma y accesible mediante distintos dispositivos tecnológicos. “La persona de 70 años de hoy, no es el mayor de los años 90: los mayores de hoy viajan, asisten a espectáculos, siguen planes nutricionales y de entrenamiento para contar con un cuerpo sano y fuerte. Hablamos de una generación activa e independiente con una esperanza de vida al alza que les permite hacer aquello que les satisface durante más años", afirma Borja Díaz, CEO Allianz Partners España, quien añade que “es precisamente esta nueva realidad la que ha llevado a Allianz Partners a pensar en una solución que satisfaga a nuestros mayores y sobre todo que les facilite la vida”.

Para más información sobre el estudio 'Senior Care at home' visitar: https://www.allianz-partners.es/medios-y-prensa/nuestros-expertos/senior-care-at-home.html

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, 'facilita la vida' a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

