Danza: aprender con los mejores profesionales en The Place Dance Studio Madrid Emprendedores de Hoy

martes, 22 de junio de 2021, 14:58 h (CET) El arte en sus diversas expresiones forma parte de la vida de los humanos. Hay quienes deciden estudiar alguna de sus vertientes porque sienten inclinación por ella, pero puede decirse que las expresiones artísticas son naturales. La danza en específico puede decirse que es parte innata de una persona porque se basa en el movimiento del cuerpo y es instintiva del ser. Para quienes descubren que en esa manera de comunicarse está su camino, existen academias y escuelas en las que se brindan enseñanzas para convertir lo innato en una práctica profesional. Canalizar esa pasión por la danza es posible en centros especializados como The Place Dance Studio Madrid, un centro de danza profesional.

La naturalidad del arte Cuando una inclinación artística es descubierta por una persona, esta procura iniciar su formación de forma adecuada. Quien se siente inclinado y atraído por la danza quiere encontrar el personal profesional que sea capaz de enseñarle y hacerle disfrutar de esa práctica.

En The Place Dance Studio Madrid, un equipo de amplia trayectoria en el medio artístico ha concebido este centro en el que desarrollan su trabajo con un sello de calidad reconocido. Detrás de este modelo exitoso de academia de danza están Michele Manganaro y Alessio Natale, quienes decidieron compartir sus conocimientos y engrandecer el arte dancístico.

En el estudio los alumnos descubren diversos aspectos de la danza, a través de programas de formación dirigidos tanto a la formación profesional como para aficionados que quieren iniciarse en el mundo de la danza. Los participantes pueden encontrar conocimientos de danza clásica, moderna, contemporánea y danza urbana.

Para ello el equipo de profesores cuenta con las herramientas académicas para servir de guías e instructores, ayudando a descubrir las bondades y retos que implica la ejecución de la danza. Además, hay coreógrafos invitados que nutren con su visión el proceso de acercamiento a la danza.

La variedad que nutre La expresión corporal es diversa y sirve para que cada persona transmita sus ideas, sentimientos y conceptos. En The Place Dance Studio Madrid pueden acceder también a clases de pilates y flexibilidad, disciplinas que también cuentan con profesores de alta capacitación. De esta manera, se comprueba que la expresión humana no tiene límites y está siempre abierta a todas las manifestaciones.

En cuanto a las edades de aceptación en la academia, la inscripción es a partir de los 5 años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.