General Mills pondrá en marcha la planta de autoconsumo más grande de Navarra

martes, 22 de junio de 2021, 17:12 h (CET) Se trata de una instalación de 2,5 MWp sobre suelo y techo que será desarrollada por la empresa EiDF Solar General Mills da un paso más en su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad con la instalación de una planta fotovoltaica de 2,5 MWp para autoconsumo energético en su fábrica de San Adrián en Navarra. La energía obtenida de los paneles solares de la planta cubrirá parte de las necesidades energéticas de la empresa consiguiendo un ahorro aproximado del 20 % en su factura eléctrica.

La instalación comprenderá dos áreas, una ubicada en una parcela adyacente a la nave (1,9 MWp), y otra en el techo de la planta (675 kWp). El sistema de autoconsumo constará de cerca de 5.700 módulos que producirán 3.851.829 kWh de energía solar renovable anualmente, el equivalente al consumo de 1.035 hogares. Las emisiones de CO2 se reducirán en más de 1.100 toneladas métricas por año, lo que reducirá significativamente la huella de carbono e impacto ambiental. Esta reducción de emisiones equivale a la plantación de más de 96.290 árboles para la absorción de CO2.

Para acometer el proyecto, General Mills se ha asociado con EiDF Solar, especialista en instalaciones de autoconsumo para empresas, que está proporcionando un servicio llave en mano que implica el diseño, construcción y mantenimiento de la planta. El trabajo inicial ha comenzado y se espera que la planta esté operativa antes de finales del verano.

General Mills se comprometió con este tipo de tecnología en 2010 instalando 1MWp sobre su cubierta. Con esta segunda inversión, la compañía se convertirá en un referente en autoconsumo en Navarra.

Sobre General Mills San Adrián

La planta de producción, ubicada en San Adrián (Navarra), lleva 17 años en funcionamiento y es una pieza clave de la operativa de la Compañía. Produce anualmente 95.000 toneladas métricas de productos de Old El Paso y Nature Valley que se distribuyen a 36 países de Europa (incluidos el Reino Unido, Francia, los Países Nórdicos y Suiza), Australia y Nueva Zelanda.

Sobre EiDF Solar

EiDF Solar es una empresa nacional especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica para proyectos de autoconsumo empresarial y generación. A lo largo de sus 12 años de trayectoria, ha ejecutado cerca de 2.000 sistemas de autoconsumo para empresas de todos los tamaños y sectores, instalando más de 140 MW de energía solar limpia y no contaminante en España. Tiene 11 oficinas comerciales en todo el país y está a punto de debutar en el BME Growth.

