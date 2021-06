Vestir a la moda no tiene por qué estar limitado a una talla o medida, la propuesta de Bloguera Shop Emprendedores de Hoy

martes, 22 de junio de 2021, 11:25 h (CET)

Cada vez más, se observa una marcada tendencia en el mercado de ampliar el tallaje de las prendas de ropa para permitir un público más amplio. Por ello, han surgido conceptos como los conocidos modelos curvy, que abarcan hasta la talla 52-54. Lo cierto es que nunca antes habían estado tanto de moda en las pasarelas. Poco a poco, grandes marcas internacionales empezaron a incorporar colecciones plus-size en sus colecciones para cubrir este nicho de mercado.

De hecho, en los últimos días, se ha hecho eco de la desaparición de las populares “modelos Victoria’s Secret”. La importante firma de lencería pone punto y final a los tradicionales estigmas abandonando los antiguos cánones de belleza irreales y ahora apuesta por subir a la pasarela personas por sus logros profesionales y no físicos.

España ya se está adaptando a esta tendencia y en tiendas como Bloguera Shop hay disponibilidad de prendas con tallas hasta la 52-54, con excelente calidad y bajos precios para que las personas con curvas más pronunciadas luzcan elegantes, con estilo y seguras de sí mismas.

Más allá de un número: vestir a la moda sin importar las medidas Gracias a las modelos de tallas grandes, las marcas de ropa están cambiando sus estereotipos, incluyendo a las mismas en sus pasarelas y dedicando colecciones exclusivas a ellas, dando paso a cánones de belleza más reales.

Bloguera Shop es una tienda online, que también cuenta con dos tiendas físicas en Castellón y que distribuye sus productos en toda España. Su oferta es amplia, y cuentan con productos de todo tipo de ropa, calzado, accesorios y complementos para mujeres. Próximamente, tienen pensado ofrecer una línea de ropa para hombres y niños. De la mano con la innovación del mercado de la moda, ofrece a sus clientes modelos para todos los públicos, con tallas desde la 36 hasta la 52-54.

Tendencias: el salto a TikTok de pequeños negocios Actualmente, por los constantes avances tecnológicos, el día a día de las personas conectadas a Internet y el auge de las redes sociales, sumado a la situación mundial causada por la pandemia del COVID-19, se han gestado un gran volumen de empresas pequeñas que prestan sus servicios de manera online.

Desde hace ya unos años, plataformas como Facebook e Instagram son utilizadas para ofrecer productos y servicios. Más recientemente, ha habido un auge de la nueva y popular red social TikTok, donde pequeños negocios han aprovechado este canal para mostrar de una forma divertida e innovadora sus propuestas.

Bloguera Shop cuenta con la página web y tienda online, desde donde se pueden adquirir los productos con distintas formas de pago, entre las cuales destacan Bizum, PayPal, tarjeta de crédito. Esta marca se encuentra en redes sociales como Instagram o Facebook, pero cabe destacar que también se ha incorporado recientemente en plataformas como Twitch y TikTok, las cuales permiten una viralización muy rápida del contenido.

Para quienes buscan variedad en ropa, calzados, accesorios y complementos para la mujer, pueden encontrar todo lo que necesiten en la tienda Bloguera Shop.

