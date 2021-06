Userguest aterriza en España. Se trata de un software novedoso desarrollado por expertos en el sector hotelero y expertos en marketing hotelero Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 16:49 h (CET) Se trata de una herramienta que tiene un impacto directo en la capacidad de los sitios web de los hoteles para convertir los visitantes en huéspedes y así generar un mayor número de reservas directas "La misión de Userguest es capacitar a los hoteles con la tecnología adecuada para triunfar en una industria muy competitiva. Los hoteles no disponen de los medios para luchar contra los líderes de la industria como Expedia o Booking.com. El objetivo es igualar el campo de juego con la tecnología adecuada, herramientas de marketing y conocimientos de datos automatizados, impulsados por algoritmos e inteligencia artificial ”.

Los hoteles pueden beneficiarse de las mismas prácticas que las que ofrecen estas grandes plataformas, incluso con un presupuesto más bajo ,que les permitirá tomar y ejecutar mejores decisiones de marketing, en base a datos en tiempo real.

Basado en el procesamiento de datos en tiempo real los algoritmos detectan anomalías y comparten informes interactivos con recomendaciones, para impulsar los ingresos ̈ online ̈. Este software es sin duda una herramienta de notificaciones inteligente que ayuda a los hoteles a impulsar los ingresos, convirtiendo a más visitantes en huéspedes generando más reservas directas.

"Utiliza inteligencia artificial para mostrar notificaciones personalizadas a cada usuario para convencerlos de que completen el proceso de reserva. Las notificaciones hacen coincidir las intenciones de reserva de los usuarios del sitio web del hotel o la cadena con el mensaje correcto, lo que aumenta la probabilidad de generar una reserva, entre otras, utiliza técnicas de prueba social, FoMo, ofertas flash, mensajes de urgencia, escasez, técnicas de reconocimiento del visitante recurrente, notificaciones de fechas buscadas en sesión anterior del usuario, etc. Mejora la experiencia del usuario y tiene un impacto significativo en su tasa de conversión", explica Mara Balmaseda; Area Manager de Userguest España & Latam.

Userguest ofrece, además, la gestión de servicios de marketing en plataformas como Google Text Ads, Google Display Remarketing Banners, Anuncios de Facebook & Remarketing y anuncios en Youtube. Otro campo de experiencia donde se han ganado la confianza de las mejores cadenas hoteleras y hoteles independientes del mundo.

