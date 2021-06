La ortodoncia es un tratamiento que siempre se ha hecho en la adolescencia. Sin embargo, llevar ortodoncia en la infancia puede ser muy beneficioso para un crecimiento correcto de los dientes En muchas ocasiones los padres suelen pensar que a los niños no es necesario llevarlos tanto al dentista, ya que sus dientes aún no se han desarrollado del todo. No obstante, acudir al dentista y al ortodoncista siempre es necesario, incluso en edades tempranas. Clínica Ponce de León, una clínica de tratamientos de ortodoncia pionera en los procedimientos médicos más innovadores, recomienda que los niños visiten el ortodoncista incluso antes de la edad de seis años. A edades tempranas será mucho más sencillo detectar cualquier tendencia de malposición de los dientes y si es necesario aplicar un tratamiento de ortodoncia interceptiva.

Lo primero que deben hacer los padres es observar la dentición de sus hijos y llevarlos a las revisiones con el ortodoncista lo antes posible para corregir posibles problemas. El primer síntoma de que un niño necesita ortodoncia es la caída prematura de los dientes de leche. A los 5 años es cuando los niños comienzan a perder los dientes de leche. Hasta los 13 años los dientes van creciendo. Si los dientes se caen antes de tiempo o, por lo contrario, se caen demasiado tarde, probablemente el niño necesite ortodoncia. Si además tiene problemas a la hora de hablar, morder o masticar la comida, también es un síntoma indicativo de que necesita un tratamiento de ortodoncia.

Otra razón por la que los niños suelen necesitar ortodoncia es cuando tienen la manía de utilizar el chupete demasiado tiempo o cuando se chupan el dedo en exceso. Cuando esto ocurre es posible que los dientes crezcan en una posición incorrecta. Si los niños ya tienen los dientes más o menos desarrollados y detectamos que están demasiado separados o, por lo contrario, apiñados, también se necesita utilizar ortodoncia. Es muy importante el uso de la ortodoncia para poder ser capaces de realizar una limpieza correcta de los dientes (lo cual es más complicado cuando los dientes están montados). Si la mordida es incorrecta, será imprescindible el uso de ortodoncia.

La ortodoncia interceptiva es aquella que se utiliza para edades de entre 6 y 11 años. Se trata de una ortodoncia adecuada para el proceso del crecimiento de los dientes y para esa etapa en la cual los niños tienen tanto dientes de leche como definitivos. Normalmente los niños que necesitan esta ortodoncia son aquellos que por herencia tienen problemas con el hueso maxilar o los dientes, aquellos que sufren agenesia o simplemente aquellos que tienen malos hábitos (como, por ejemplo, chupar o succionar). Después de realizar este tratamiento también será necesario realizar el de retención.