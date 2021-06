Las empresas más innovadoras del panorama cosmético español finalistas de los Digital Beauty Awards (DBA) Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 16:21 h (CET) Los DBA son los primeros premios nacionales de digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal que se celebran en España. Tras 240 candidaturas presentadas hoy se desvelan las seis mejores para cada uno de los diez premios que se otorgan. Los ganadores se conocerán en una gala que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en la Casa Milà (La Pedrera) de Barcelona Las mejores empresas, profesionales e iniciativas en digitalización y comercio electrónico desarrolladas en España ya tienen un premio asegurado. Los Digital Beauty Awards (DBA), impulsados por el Beauty Cluster, es el primer certamen que premia a estas compañías que han sabido transformarse tras un año de pandemia en que la digitalización ha sido fundamental para que el sector se mantuviera en primera línea.

Se han presentado 240 candidaturas, y tras un análisis minucioso por parte del jurado se han seleccionado las seis mejores que competirán por el premio dentro de cada categoría. Los ganadores se conocerán el próximo 23 de septiembre en una gala exclusiva que tendrá lugar en la Casa Milà (La Pedrera) de Barcelona.

Eva Lluch, presidenta del Beauty Cluster, el mayor clúster español de cosmética, perfumería y cuidado personal afirma que “siempre hemos apostado por la transformación digital del sector y ahora, además, impulsamos estos premios de forma desinteresada para reconocer a las empresas que, de manera valiente, han apostado por la digitalización, el comercio electrónico o la innovación tecnológica".

Hay evidencia de que la transformación digital y la aplicación de las deep tech será esencial para el crecimiento y la competitividad internacional de la industria española y en esta línea, Ivan Borrego, general manager del Beauty Cluster y director de los premios, cree que "gracias a estos premios hemos descubierto casos de éxito, innovaciones tecnológicas y expertos de referencia a los que daremos la visibilidad que merecen para que la industria pueda inspirarse en los mejores”.

Los premios cuentan con un jurado de expertos en digitalización, comercio electrónico y marketing y comunicación del sector de la belleza seleccionado por el propio clúster. Preside el jurado Álex Vallbona, vicepresidente del Beauty Cluster y presidente de Birchbox Europa. Cuenta, así mismo, con grandes referentes en digitalización como Genís Roca, Santi Sánchez, Mar Galtés, Rosa Girona, Susan Sánchez, Francesc Font o Rubén Bastón. También los principales medios del sector, agencias de comunicación y diseño especialistas de la industria de la belleza y diversos expertos independientes de trayectoria contrastada.

FINALISTAS DE LA EDICIÓN 2021

MEJOR MARCA DIGITAL

Cocunat, Freshly Cosmetics, Lush, Miin Korean Cosmetics, Sensilis y (Re)Herm by Martiderm.

Cocunat, Freshly Cosmetics, Lush, Miin Korean Cosmetics, Sensilis y (Re)Herm by Martiderm. MEJOR DIRECTIVO DIGITAL

Gerardo Cañellas (Perfume’s Club), Irma Ugarte (Sephora), Lilin Yang (Miin Korean Cosmetics), Marta Soler (Pharmexcare), Sara Werner (Cocunat) y Violeta López (Sensalia Labs).

Gerardo Cañellas (Perfume’s Club), Irma Ugarte (Sephora), Lilin Yang (Miin Korean Cosmetics), Marta Soler (Pharmexcare), Sara Werner (Cocunat) y Violeta López (Sensalia Labs). MEJOR CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL

Cantabria Labs (déjate la piel solo en lo importante), Laboratorios Babe (healthyAging), Laboratorios Viñas (con Belcils, sonríe con tus ojos), Garnier (libera tus rizos), Mifarma (beautydays) y Rituals (click&collect)

Cantabria Labs (déjate la piel solo en lo importante), Laboratorios Babe (healthyAging), Laboratorios Viñas (con Belcils, sonríe con tus ojos), Garnier (libera tus rizos), Mifarma (beautydays) y Rituals (click&collect) MEJOR ECOMMERCE DEL SECTOR

Bella Aurora Lab, Beter, Freshly Cosmetics, Laboratoires SVR, Perfume’s Club y Rituals Cosmetics

Bella Aurora Lab, Beter, Freshly Cosmetics, Laboratoires SVR, Perfume’s Club y Rituals Cosmetics MEJOR NUEVO ECOMMERCE DEL SECTOR

5th Avenue, Bella Aurora Lab, Beter, mesoestetic Pharma Group, (RE)Herm by Martiderm y Schwarzkopf Professional.

5th Avenue, Bella Aurora Lab, Beter, mesoestetic Pharma Group, (RE)Herm by Martiderm y Schwarzkopf Professional. MEJOR STARTUP DIGITAL DEL SECTOR

Airparfum Timeless, Maar Fragrances, Pharmexcare, Shampora, The Organic Republic y Unavida Cosmetics.

Airparfum Timeless, Maar Fragrances, Pharmexcare, Shampora, The Organic Republic y Unavida Cosmetics. MEJOR INNOVACIÓN DIGITAL

Ai.lice (Antonio Puig), eVideo Commerce B2B (Goldwell), Happy Man (Cantabria Labs), Process Analytical Technology (Iris Technology), Smart Airless Refillable (Szentia) y Wikiparfum (Antonio Puig).

Ai.lice (Antonio Puig), eVideo Commerce B2B (Goldwell), Happy Man (Cantabria Labs), Process Analytical Technology (Iris Technology), Smart Airless Refillable (Szentia) y Wikiparfum (Antonio Puig). MEJOR PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Bella Aurora Lab, Dermofarm, Laboratorios Phergal, Mifarma by Atida Plus, Naos Skin Care y Rituals Cosmetics

Bella Aurora Lab, Dermofarm, Laboratorios Phergal, Mifarma by Atida Plus, Naos Skin Care y Rituals Cosmetics MEJOR DIVULGADOR PROFESIONAL

Carmina Alfonso, Héctor Núñez, Clara Buedo, Gema Herrerías, Noelia Donaire y Raquel Marcos.

Carmina Alfonso, Héctor Núñez, Clara Buedo, Gema Herrerías, Noelia Donaire y Raquel Marcos. MEJOR INFLUENCER

Boris Soler, Gema Herrerías, Marta Masi, Miriam Llantada, Raquel Marcos y Silvia Oliete. Sobre los premios

Los Digital Beauty Awards (DBA) del Beauty Cluster son los primeros premios nacionales de digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal que se celebran en España. En 2021 se celebra la primera edición, que premiará a las mejores iniciativas en digitalización y comercio electrónico en cosmética, perfumería y cuidado personal.

Toda la información sobre los Digital Beauty Awards incluidas las bases legales y de participación está disponible en: www.digitalbeautyawards.com

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.