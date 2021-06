Megacity amplía su catálogo superando las 18000 referencias en material de oficina Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 13:28 h (CET) Megacity, la tienda online de referencia, es especialista en material de oficina y dispone de un amplio catálogo de artículos y materiales que supera las 18000 referencias para realizar las tareas administrativas de forma más eficaz y sencilla y con los mejores precios Muchas empresas no son conscientes de que de tener un material de oficina de calidad y de todo tipo aporta muchas ventajas y beneficios a sus trabajadores y, por lo tanto, contribuye a mejorar el ambiente laboral. Gracias a su amplio catálogo web, Megacity permite disponer de todo el material de oficina necesario para llevar a cabo el trabajo diario y mantener el orden entre todos los documentos gracias a una gran variedad de: archivadores, bandejas de sobremesa o carpetas, entre otros. Para completar el material de oficina y contribuir a la organización personal Megacity ofrece todo tipo de posibilidades como: agendas, calendarios, dietarios, listines de teléfono y/o direcciones, maletines o tarjeteros.

El material de escritura también es uno de los imprescindibles que no pueden faltar en la oficina y en Megacity se puede encontrar las mejores marcas con una gran variedad de modelos: bolis, lápices, portaminas y minas, plumas, rotuladores o escritura estuchada. Todo esto ayudará a que cada empleado pueda desarrollar mejor su trabajo y disponer de todo lo necesario.

En el catálogo online de Megacity también sepueden adquirir materiales como cartulinas, etiquetas adhesivas o papel para diferentes usos a la fotocopiadora, la reprografía o la impresora con lo que obtener los documentos en formato papel. Además existe la posibilidad de comprar herramientas y/o accesorios como: abrecartas, cizallas y guillotinas, todo tipo de correctores, cúteres, diferentes clases de pegamentos, planchas de corte, rollos adhesivos, sacapuntas o tijeras. Se trata de complementos que hacen más fácil el trabajo del día a día como también son los clips y chinchetas, grapadoras, lupas, numeradores, portamonedas, sellos pre-entintados o tintas.

Por último, el amplio catálogopermite adquirir máquinas de oficina de distintos tipos: cajas registradoras, calculadoras para mantener una buena contabilidad, destructoras de documentos, detectores de billetes falsos, encuadernadoras, máquinas de escribir para los más conservadores y plastificadoras además de teléfonos y grabadoras.

Navega por la página web y descubre más de 18.000 productos para disfrutarlos en solo 24 horas.

Sobre Megacity

Megacity es una papelería online fundada en el año 1995 que suministra material de oficina, material escolar y mobiliario de oficina así como consumibles informáticos a una gran cantidad de clientes, tanto empresas como particulares.

Se trata de una papelería online con lo mejores precios que cuenta con más de 18.000 referencias de los principales fabricantes y a los mejores precios. Todo este catálogo se ha conseguido gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años y a las relaciones establecidas con empresas suministradoras de primeras marcas. Además, Megacity ofrece un servicio rápido y de gran calidad para recibir los pedidos en el menor tiempo posible.

Megacity cuenta con una gran experiencia tanto en su servicio de venta como en la resolución de posibles anomalías y, sobre todo y lo más importante, podrás conseguir importantes ahorros en las compras de material de oficina, papelería, mobiliario de oficina y consumibles informáticos.

