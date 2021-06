IrsiCaixa valida la tecnología IonFlow de LightAir Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 12:36 h (CET) La tecnología IonFlow de LightAir permite neutralizar y destruir virus tipo SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. IrsiCaixa ha certificado la eficacia del purificador LightAir IonFlow para reducir al máximo la infectividad de virus que imitan a los coronavirus El Instituto de Investigación del SIDA IrsiCaixa ha presentado un informe que muestra que la tecnología IonFlow de LightAir neutraliza los virus que imitan el SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 en forma de gota sobre superficies. El informe recoge los resultados de una serie de pruebas realizadas por IrsiCaixa para determinar la eficacia de la tecnología IonFlow de LightAir para minimizar la infectividad de diferentes coronavirus.

La investigación, liderada por Nuria Izquierdos, Supervisora/PhD e investigadora principal de IrsiCaixa, se ha llevado a cabo en el primer trimestre de 2021 y ha determinado que la tecnología IonFlow de esta compañía muestra una “clara inhibición de la entrada viral en gotitas expuestas sobre superficies en el transcurso de los siguientes 30 minutos”.

Con este propósito IrsiCaixa midió varias tipos de virus que imitan la forma de entrada de diferentes coronavirus en las células. Se evaluaba así la infectividad de pseudo-virus corona SARS-1 y SARS-2 –del mismo tipo que los virus responsables, respectivamente, de la enfermedad SARS y la COVID19– si se les sometía a la tecnología de ionización de alta densidad IonFlow.

Cabe señalar que un pseudo-virus es un virus creado en un laboratorio para imitar la entrada viral en las células una sola vez. Se consideran, no obstante, ideales para probar la eficacia de antivirales, medir anticuerpos o validar estrategias destinadas a inhibir la entrada viral.

En este sentido, Izquierdos se ha mostrado satisfecha con los resultados del estudio: “Personalmente, encuentro esto extremadamente interesante; el potencial de esta tecnología para combatir la propagación de virus debe investigarse más a fondo”, dado el hecho, además, que “esta tecnología ataca el proceso de entrada viral para que los virus no puedan infectar a las células humanas”; sostiene la investigadora.

Esta evidencia debe añadirse ahora a un estudio científico de siete años de duración del Instituto Karolinska, que previamente mostró la efectividad de la tecnología IonFlow contra los virus de transmisión aérea y cómo ésta reduce en gran medida su propagación.

Por su parte, Lars Liljeholm, CEO de LightAir, también ha compartido su entusiasmo al resaltar que "es estimulante y gratificante que ahora se puede complementar con mayor profundidad el anterior del Instituto Karolinska, que mostró claramente cómo la tecnología previene la propagación de varios virus". De hecho, y en palabras del máximo ejecutivo de LightAir, parece que "hay pocos motivos para sospechar que exista un virus que la tecnología no pueda inhibir. Con ello se contribuye contribuir a la reducción de infecciones virales en hogares, oficinas, escuelas y otros espacios compartidos".

Acerca de IrsiCaixa

El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa es un instituto de referencia internacional, líder en la investigación para la erradicación del VIH/sida y las enfermedades relacionadas. Impulsado por la “la Caixa” y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa se constituyó en 1995 como fundación privada sin ánimo de lucro. En la actualidad su director es el Dr. Bonaventura Clotet, que también es presidente de la Fundación Lucha contra el Sida y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).

LightAirAB

LightAir AB es la empresa líder en purificación de aire en el mercado nórdico; fruto de la fusión en 2006 de dos compañías de larga tradición en el ámbito de la purificación, la suiza Purocell SA y la sueca Vitalair AB. Sus soluciones se basan en dos tecnologías propias y patentadas: IonFlow y CellFlow. IonFlow parte de la ionización de alta densidad para neutralizar virus, tanto en superficie como en el aire. CellFlow, por su parte, utiliza sistemas de filtrado médico-sanitario “medical-grade” como EcoPrecisionTM para reducir la concentración de contaminantes, virus, polen y partículas microscópicas de polvo en espacios interiores. Su tecnología ha sido validada por el Karolinska Institutet de Estocolmo, encargado de la concesión anual del Premio Nobel de Medicina.

