Evitadas 50.000.000 de mascarillas desechables, y contando… por Rewinder Emprendedores de Hoy

martes, 22 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

Una excelente opción por las diferentes ventajas que ofrecen durante la pandemia han sido las mascarillas reutilizables. Entre sus características se encuentran beneficios como la diversidad de tallas de adulto y niños, la gran transpirabilidad así como la mayor comodidad y que son piezas hipoalergénicas. Además, protegen en ambos sentidos (hacia dentro y hacia fuera) gracias a su acabado hidrófugo y son capaces de inhabilitar al virus, gracias a la incorporación de la tecnología suiza de HeiQ Viroblock. La empresa Rewinder es fabricante de estas mascarillas reutilizables biodegradables, de excelente calidad y hechas con algodón orgánico.

En Rewinder se pueden encontrar diferentes diseños, modernos y atractivos, destacando el reciente lanzamiento de la Rewinder Light Anatomic, mascarilla transparente certificada, en 9 colores diferentes donde elegir, ideales para disfrutar del verano y volver a mostrar la sonrisa, permaneciendo seguros y protegidos. Además, hay disponibles tallas para toda la familia y su ajuste al rostro es perfecto gracias al clip nasal y ajustadores de gomas que incorporan. Los usuarios de las populares eco mascarillas, presentes en más de 60 países, han evitado en poco más de un año, el desecho de más de cincuenta millones de mascarillas de un solo uso.

Los beneficios de las mascarillas reutilizables de Rewinder La mayoría de las mascarillas del mercado son de un solo uso, luego, deben ser desechadas y no son reciclables. Por esta razón, las reutilizables como las de Rewinder, se han convertido en la principal alternativa para los usuarios que además de calidad y protección, están concienciados con el cuidado del medioambiente.

Que las mascarillas Rewinder estén confeccionadas con doble capa de algodón orgánico implica que son más transpirables que las de poliéster, proceden de una fibra natural, como es el algodón orgánico certificado, lo que supone que en el proceso de cultivo se ha cuidado de la tierra, no se han utilizado tóxicos y que los agricultores han percibido un precio justo por su trabajo. Esta materia prima, además, es totalmente biodegradable y de manera natural es hipoalergénica, lo que significa que es muy agradable al tacto y no causa irritaciones. Todas estas características, sumadas a las detalladas más arriba, las aleja notablemente del resto de mascarillas higiénicas reutilizables del mercado, muchas veces hechas de tejidos derivados del petróleo que generan irritaciones a la piel, y no son biodegradables.

Para terminar este apartado, es significativo hacer mención del ADN sostenible de la marca Rewinder, que diseña y fabrica en España generando empleo en el país, tiene como base en sus diseños la economía circular, por lo que el aprovechamiento de las materias primas, la reutilización y el reciclaje forman parte de su estructura, llevan plantados más de 15.000 árboles alrededor de todo el mundo para compensa la huella de carbono y sus envíos son cero emisiones.

¿Son seguras las mascarillas reutilizables? Rewinder lanzó su primer modelo de mascarilla reutilizable en abril de 2020, en medio de un escenario de desabastecimiento de métodos de protección y en plena expansión del virus. El objetivo de la marca fue ofrecer la mejor protección posible, con la mejor calidad de materiales y ofreciendo una alternativa ecológica, la primera en España, lavable hasta cuarenta veces, que no solo cuidaba de las personas, también brindaba la oportunidad de cuidar de nuestro entorno natural.

Desde aquel entonces, y en tan solo un año, se han tenido que ir adaptando a las necesidades de los consumidores y a los requisitos exigidos por las diferentes normativas que han ido entrando en vigor. Con este fin, cada uno de los modelos actuales de mascarillas Rewinder, han sido nuevamente certificados, cumpliendo con la nueva ISO UNE-EN ISO/IEC 17025 y las exigencias del BOE A-2021-2046, del pasado mes de febrero.

Destacable es también que fueron de los primeros en incorporar con las Rewinder30 la tecnología del líder suizo mundial en innovación textil HeiQ, que ha desarrollado un I+D capaz de inhabilitar el virus, y por el que HeiQ Viroblock ha sido recientemente premiado.

En definitiva, se puede decir que las mascarillas reutilizables de Rewinder no solamente son las más seguras, confortables y ecológicas, sino que además pueden ser adquiridas en farmacias de toda la geografía nacional, ecotiendas y en su propia tienda online, por un precio inmejorable si se tiene en cuenta que son del mejor algodón, se pueden lavar hasta cuarenta veces y llevan el sello de calidad de Hecho en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Channels For Events ofrece herramientas únicas para un evento online óptimo Evitadas 50.000.000 de mascarillas desechables, y contando… por Rewinder Students Global Relocation gestionará un proyecto piloto de Coliving en el centro de Madrid Jamón ibérico de bellota. ¿Cuáles son los beneficios según los expertos? ¿Cómo afecta el COVID-19 al corazón de una persona de mediana edad?: Bach Care