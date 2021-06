El revolucionario tratamiento de medicina estética CoolSculpting llega a Benidorm Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 10:02 h (CET) La clínica Valverde & Arpino es pionera en ofrecer esta técnica que elimina la grasa y remodela la figura sin necesidad de cirugía Con la llegada del verano, se presta más atención que nunca al cuerpo y es cuando se perciben los defectos que a todo el mundo le gustaría poder corregir, como las antiestéticas acumulaciones de grasa en el vientre o las caderas. Ahora llega el tratamiento más revolucionario para estilizar la figura sin necesidad de recurrir a cirugía: la técnica CoolSculpting, que la clínica Valverde & Arpino es pionera en ofrecer en su centro de cirugía y medicina estética en Benidorm.

Desarrollada en Estados Unidos, CoolSculpting® es una tecnología novedosa que elimina la grasa localizada sin tener que someterse a intervenciones de cirugía estética más agresivas, como la liposucción. Para ello, utiliza un proceso de enfriamiento controlado y seguro que se denomina criolipólisis.

La acción del frío congela las células grasas de forma localizada, sin afectar a los demás tejidos. A continuación, la grasa es eliminada de forma natural por el organismo, logrando una reducción de volumen y una figura estilizada.

Al utilizar únicamente frío, este tratamiento reduce al mínimo los efectos secundarios en comparación con otras técnicas y permite una recuperación más rápida. No requiere anestesia ni tiempo de baja, no hay que tomar medicación ni tampoco seguir ningún procedimiento posterior al tratamiento. El paciente puede volver a hacer vida normal al momento. Generalmente, las únicas molestias que experimenta son una sensación de frío en la zona afectada, así como una leve inflamación, que desaparece en unos pocos días.

El tratamiento solo requiere unas cuantas sesiones, con una duración de una a tres horas en función de la zona a tratar. Los resultados son visibles desde la segunda o tercera semana y se acentúan en los meses siguientes, a medida que el organismo elimina las células grasas y se reduce el volumen de la zona tratada, logrando una silueta más estilizada de forma progresiva.

La clínica Valverde & Arpino es pionera en ofrecer la técnica CoolSculpting en su clínica de Benidorm, que está dirigida tanto a los pacientes locales como al creciente volumen de turistas que aprovechan su visita a España para someterse a un tratamiento de medicina estética de última generación.

“La técnica CoolSculpting está revolucionando la medicina estética al ofrecer los resultados rápidos y duraderos de métodos como la liposucción, mediante un tratamiento no invasivo que tiene muy pocos efectos secundarios y permite una rápida recuperación. Con esta novedad, Benidorm se sitúa una vez más a la cabeza del sector ofreciendo una técnica especialmente apreciada por los turistas británicos”, explica la Dra. Alessia Arpino, cirujano plástico y médico estético que se ha formado para trabajar con esta técnica.

CoolSculpting es el tratamiento de medicina estética líder en el mundo para la eliminación de grasa localizada sin cirugía. Esta indicado tanto para hombres como para mujeres que quieran eliminar la grasa de zonas específicas del cuerpo de modo no invasivo, sobre todo en abdomen, costados, espalda, brazos, muslos, zona subglútea, las rodillas y la papada.

Avalada por decenas de estudios clínicos, la técnica CoolSculpting está aprobada por la FDA y la Comunidad Europea, ofreciendo máximas garantías de seguridad en un tratamiento indoloro que apenas genera molestias. Los pacientes interesados en someterse a este tratamiento pueden solicitar una primera visita sin compromiso en la clínica Valverde & Arpino, durante la cual se les realizará un estudio personalizado y un plan de tratamiento a medida.

Acerca de Valverde & Arpino

Fundada en 2009, Valverde & Arpino es una clínica de cirugía plástica y medicina estética presente en Alicante y Benidorm. Está dirigida por el Dr. Agustín Valverde, cirujano plástico, y la Dra. Alessia Arpino, cirujano plástico y médico estético, ambos con una amplia experiencia en el sector. La clínica Valverde & Arpino está especializada en cirugía mamaria, cirugía facial, cirugía corporal y tratamientos de medicina estética basados en tecnología de última generación, con el apoyo de un cualificado equipo de profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.