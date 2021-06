Gamelearn gana el premio EdTech 2021 a la mejor herramienta de autor Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 09:01 h (CET) El Editor permite crear videojuegos a partir de cualquier contenido formativo, sin necesidad de programar Desde su lanzamiento en 2020, el Editor de Gamelearn ha revolucionado el mundo de las herramientas de autor y del e-learning, al permitir crear de videojuegos formativos, sin necesidad de programar una sola línea de código. La revista EdTech Digest no ha tardado en reconocer el potencial innovador del Editor y lo ha seleccionado como mejor solución de autoría en la última edición de los EdTech Awards.

Este galardón llega en un momento de expansión y cambio para Gamelearn, que ha trabajado ya con más de 5.000 clientes corporativos, y reafirma así la decisión de su CEO, Ibrahim Jabary, de compartir el conocimiento acumulado por la organización desarrollando serious games gracias a una herramienta capaz de conseguir lo mismo con una inversión de tiempo y recursos mucho más reducida.

Como Ibrahim explicó en la presentación oficial del Editor: “el Editor será esencial para la plataforma Gamelearn porque permitirá crear juegos personalizados tanto a nuestros clientes, como a nosotros mismos, que ampliaremos nuestro catálogo y nos adaptaremos con más rapidez a la demanda de nuevos cursos”.

Más de una década haciendo crecer a los profesionales

Gamelearn consolida así una nueva etapa en su trayectoria de casi 15 años como compañía referente en la innovación de la formación corporativa, abriendo las posibilidades del game-based learning a un público cada vez más amplio. El Editor democratiza el acceso a esta metodología basada en el aprendizaje experiencial haciendo más asequible el desarrollo de un videojuego formativo. El proceso creativo con el Editor se convierte, de hecho, en algo tan simple como unir piezas de Lego y esa es la verdadera revolución.

Sobre Gamelearn

Gamelearn es la plataforma líder de game-based learning para formación corporativa. La empresa de origen español, fundada por Ibrahim Jabary, Mai Apraiz y Eduardo Monfort, transformó hace más de una década el sector de la capacitación para empresas con esta metodología basada en el aprendizaje con videojuegos, viendo su trayectoria reconocida con numerosos premios. Gamelearn ha colaborado en proyectos para formar y desarrollar el talento de cerca de 300.000 empleados en más de 5.000 organizaciones de todo el mundo.

