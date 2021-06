OLIBA Green Beer, la primera cerveza verde de oliva del mundo, entra en el mercado holandés Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 09:01 h (CET) Gracias a un acuerdo de distribución entre la empresa española Bright Export Import y la holandesa Zuivr, esta innovadora cerveza artesana también llegará en breve a Bélgica y Luxemburgo. OLIBA Green Beer ya se distribuye en Holanda y se prevé llegar a las 230.000 unidades al mes en diciembre de 2021. Una cerveza artesana elaborada con ingredientes 100% naturales y sin gluten. Su receta única incluye variedades de olivas autóctonas del Pirineo Llega a Holanda OLIBA Green Beer, la primera cerveza verde de oliva del mundo gracias al acuerdo de distribución entre la empresa española Bright Export Import y la holandesa Zuivr. El acuerdo prevé llegar a las 230.000 unidades al mes en diciembre de 2021. El mercado holandés ya puede disfrutar de esta innovadora cerveza artesana elaborada con olivas autóctonas del Pirineo que se comercializará en botellas de 33 i 75cl y que, en el marco de este acuerdo, próximamente, llegará a Bélgica y Luxemburgo.

Sandra López Perea, gerente de Bright Export Import, destaca que “la tendencia verde llega a Holanda de la mano de Zuivr, empresa que apuesta por productos diferentes y de gran calidad”. Por su parte, Ivan Caelles, CEO de OLIBA Green Beer, asegura que “para nosotros es un orgullo la introducción de nuestra cerveza en Holanda con una larga tradición cervecera de la mano del grupo Zuivr, expertos y grandes profesionales en productos de alta calidad. Sin duda, la entrada en el mercado holandés fomenta el prestigio de Oliba Green Beer”.

Katja van den Hoof, fundadora y responsable de Zuivr, afirma que “desde el momento en que tuve OLIBA Green Beer en mis manos, sentí lo especial que es este producto. No es como cualquier cerveza, es realmente algo único. Puedes sentirlo y saborearlo”.

Con la entrada en el Benelux, OLIBA Green Beer da un paso más en su internacionalización. Desde su lanzamiento, en mayo de 2020, OLIBA Green Beer ha entrado con fuerza en el mercado internacional de las cervezas artesanas, ya está presente en varios países y está cerrando acuerdos para llegar a nuevos mercados.

Una cerveza de autor

Esta bebida mediterránea elaborada exclusivamente con ingredientes naturales, nace de la unión de las dos pasiones del productor español de aceite de oliva virgen extra Ivan Caelles: las aceitunas y la cerveza.

Desde hace años, Ivan lleva a cabo un proyecto de puesta en valor del Valle de Barcedana (Pallars Jussà, Lleida), de sus paisajes y olivos autóctonos. La marca ERM Aceite de Oliva de Montaña, bajo la cual produce unos aceites de oliva excepcionales, ha supuesto un auténtico revulsivo en el territorio.

En mayo de 2020, este ingeniero agrónomo inquieto e innovador, sacó al mercado OLIBA Green Beer, “The Originial One”, dando continuidad a la iniciativa emprendida con el aceite pirenaico. Ivan sorprendió al mundo con una cerveza de oliva que destaca por su atractivo y particular color verde, por su aroma que transporta a los campos de olivos y por su sabor compensado y con toques de oliva.

Al cabo de unos meses, se incorporó a la familia OLIBA Green Beer, “The Empeltre One”, elaborada con olivas Empeltre, cultivadas y recolectadas por la marca de aceites premium Mis Raíces, con origen en el Bajo Aragón.

OLIBA Green Beer cuenta con varios reconocimientos como el XIX Premio a la Innovación Tecnológica Agroalimentaria (PITA) del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya y el Premio a la Innovación de los ESAO Awards.

