La startup de suscripción de flores Blaine Box crece un 40% mensual en suscriptores

martes, 22 de junio de 2021, 09:16 h (CET) Blaine Box ha conseguido incrementar sus suscriptores mensuales en un 40% y anuncia una nueva ronda de financiación para continuar su expansión por Europa Blaine Box, la startup catalana de suscripción de ramos de flores artificiales, continúa avanzando exponencialmente en su negocio, creciendo en más de un 40% mensual en España.

Blaine Box, que ha conseguido romper con los estándares tradicionales eliminando por completo los costes de mantenimiento y de depreciación del producto natural, se ha consolidado como líder en el sector floral artificial tras haber creado un modelo sostenible basado en la economía circular. Este sistema, conocido como flower-sharing, permite que los ramos artificiales estén siempre en circulación, y que cuando una empresa ya no los esté utilizando, otra pueda acceder a su exposición.

La plataforma cerró su primera ronda de inversión de 300.000 euros en diciembre del 2020 liderada por Successful Ventures y acompañada por el CEO de Aquaservice y Alma Ventures, entre otros. La inversión se ha destinado para ampliar el equipo verticalmente, abrir nuevas líneas de negocio, invertir en acciones de marketing y mejorar la tecnología actual. Además en enero de 2021 entraron en Lanzadera, la aceleradora impulsada por Juan Roig, con el objetivo de empujar el crecimiento de la empresa y crear sinergias con otras startups.

“Tras el parón de la pandemia, desde los establecimientos se han volcado en hacer más cálida su bienvenida a los clientes, lo que nos ha permitido crecer en más de un 40% mensual, y no solo eso, sino que nuestras previsiones nos dicen que en los próximos meses multiplicaremos por cinco el número de suscriptores”, declara el CEO y fundador de Blaine Box, Óscar Gallego.

Tras estar activos en el mercado durante un año y medio, la compañía opera en más de ciento setenta ciudades y en sesenta sectores diferentes, con gran presencia en la hostelería, wellness y beauty, así como en oficinas corporativas.

Con la mirada puesta en internacionalizarse y expandir su negocio, Blaine Box se prepara para crecer en toda Europa a partir de 2022, ofreciendo sus servicios en países con una cultura floral más afianzada, para lo que abre una segunda ronda de financiación, que permitirá a la empresa convertirse en un actor relevante del mercado europeo de soluciones decorativas y de innovación a través de la implantación de un modelo sostenible basado en la aplicación de economía circular en toda su cadena de valor.

Acerca de Blaine Box

Blaine Box nació hace dos años impulsada por tres socios que aspiran a democratizar el uso de las flores artificiales en espacios públicos y privados, y así cambiar los escaparates decorativos a través de flores sostenibles que, con un 98% de realismo natural, apoyan la transición actual a actividades económicas que consigan ser sostenibles y respetuosas con el entorno medioambiental.

Ofrece un servicio de suscripción mensual de ramos de flores artificiales sostenibles para negocios. Blaine recoge el ramo cada final de mes y entrega uno nuevo. Este servicio permite a las empresas ahorrarse un 75% mensual en la decoración de su negocio y eliminar por completo los costes de mantenimiento y de depreciación del producto natural.

