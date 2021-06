MASKNÉRITUAL, cosmética activa para el cuidado del rostro por el uso de mascarilla quirúrgica Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de junio de 2021, 11:12 h (CET)

El llevar constantemente la mascarilla quirúrgica ha provocado, en muchos casos, reacciones en la piel de algunas personas. El cuidado de la piel no se deja en manos de inexpertos, sino que se buscan a profesionales capaces y preparados. Safe Iberia tiene el compromiso de proteger a las personas y, tras observar y estudiar las necesidades del mercado, ha lanzado su línea de cosmética activa, MASKNÉRITUAL, que limpia, protege, repara e hidrata el rostro y evita problemas tan comunes como brotes de acné, rosácea o dermatitis atópica y alergias cutáneas.

La línea cosmética de Safe Iberia En este sentido enSafe Iberia están orientados en ofrecer sus productos en diferentes formatos, dispensadores, bandejas, etc. Todos sus productos son avalados por Eurofins, UNE y la Comunidad Europea, y certificados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Así, la gama de productos de Safe Iberia surge para eliminar las reacciones cutáneas de todo tipo de pieles, por el uso de mascarillas y dispositivos del tratamiento de la apnea del sueño. Entre la oferta de productos que plantea la empresa española se encuentra el mousse limpiador Masknémou o la crema Masknécrem que contribuye a la protección y la reparación del rostro. Además, la compañía también ofrece el Masknéritual, un pack que incluye los dos productos para limpiar, nutrir y reparar el rostro.

¿Quiénes son Safe Iberia? De este modo, la empresa Safe Iberia se consolida como una de las tendencias del momento en productos de belleza en España. Con tienda online a través de su páginaweb, la empresa se compromete con la responsabilidad social y medioambiental. Además, se establece como los únicos fabricantes y distribuidores europeos, que realizan todo el proceso productivo en España y garantizan una venta completa, con el fin de que todos los productos lleguen a mano de los consumidores sin intermediarios.

Cuando se necesita cuidar el rostro y la piel, lo ideal es buscar los que ofrecen el mejor producto, acompañados del asesoramiento adecuado para un buen resultado y todo esto es posible encontrarlo en Safe Iberia, ya que en su página web se puede observar todos los productos y sus características, así como el cumplimiento de los protocolos de reciclado y la consciencia ambiental que requieren. Con la llegada de la pandemia y el nuevo concepto del maskné, el acné producido a causa del uso de la mascarilla, contar con productos nacionales elaborados con materias primas de calidad como los de Safe Iberia es una de las mejores opciones para eliminar las reacciones cutáneas.

