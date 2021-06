Mascarillas quirúrgicas de referencia hechas en España: Safe Iberia Emprendedores de Hoy

sábado, 19 de junio de 2021, 14:00 h (CET)

Actualmente, las mascarillas forman parte del día a día de las personas como consecuencia de la pandemia. El tener que utilizarlas a diario o en situaciones y áreas concretas (eventos, transporte público, etc.) es un factor fundamental a la hora de escoger la que ofrezca mayor comodidad y protección. Es en este aspecto en el que destacan las fabricadas por Safe Iberia, una empresa española que fabrica mascarillas quirúrgicas de tipo IIR para niños y adultos, libres de grafeno, homologadas y avaladas por Eurofins, UNE, la Comunidad Europea y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Estas piezas son cómodas, inodoras, seguras y garantizan una excelente respirabilidad.

Mascarillas quirúrgicas de producción nacional Las mascarillas de Safe Iberia han sido fabricadas en su totalidad en España. De hecho, esta es la única empresa europea que lleva a cabo todo el proceso de producción, desde la fabricación, el embalaje y la distribución, hasta llegar al cliente final en el mismo país. La compañía distribuye sus mascarillas y el resto de sus productos tanto al sector sanitario y hospitales, como a compradores particulares, a través de su página web.

La materia prima utilizada en sus mascarillas es de la mejor calidad y ayuda a garantizar no solamente la comodidad de sus clientes al utilizarlas, sino también la seguridad y protección ante el contagio del virus. Además de esto, son libres de grafeno, y están envasadas individualmente para mayor higiene, en un packaging reciclable. De esta manera se contribuye con el desarrollo sostenible, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente.

¿Qué es Safe Iberia? Esta empresa nació a raíz de la pandemia como respuesta a la nueva necesidad de llevar las mascarillas constantemente. El CEO de Safe Iberia, Eduardo Alonso González-Ruano expone que las personas ya han asumido el hecho de llevar mascarillas a diario, como sistema de protección de ellos mismos y de las otras personas. Además, esta compañía también es fabricante de productos de belleza activa y cosmética. En estos tiempos de pandemia, lo mejor es poder contar no solamente con mascarillas que protejan a las personas del virus, sino que al mismo tiempo sean cómodas, de calidad y que cuiden la piel. Todo esto se puede encontrar en Safe Iberia, una empresa española que trabaja en ofrecer las mejores mascarillas quirúrgicas del mercado, para niños y adultos, hechas con los mejores materiales, y junto a productos que ayudarán al cliente a mantener una piel hidratada y protegida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.