The Video Network, profesionales en comunicación audiovisual

viernes, 18 de junio de 2021, 14:00 h (CET)

La tecnología y la comunicación audiovisual han propiciado que los productos y servicios deban contar con elementos audiovisuales para promocionarse y tener presencia en distintos tipos de medios. Los vídeos deben ser capaces de captar la atención de clientes cada vez más heterogéneos y hacerlo de forma eficaz. En esta producción de materiales audiovisuales ha centrado su labor The Video Network, una empresa que ofrece servicios de producción audiovisual y postproducción para distintos tipos de clientes.

Expertos y profesionales en comunicación audiovisual The Video Network está formado por un gran equipo de personas expertas en comunicación audiovisual, por lo que la experiencia está abordada en las distintas etapas de la producción. Una red de 600 profesionales certificados garantiza que los resultados sean de calidad total.

Los filmmakers producen contenidos para grandes y pequeñas empresas que requieren materiales audiovisuales y también realizan producción audiovisual para profesionales independientes, así como para freelances.

El trabajo comienza cuando uno de los asesores o embajadores, como se les llama en la empresa, establece un encuentro con el cliente para analizar el tipo de negocio para el que se producirá el material audiovisual. La asesoría va desde el tipo de formato que sea más recomendable, hasta el tema central a desarrollar.

Posteriormente, el cliente contrata los vídeos a través de la plataforma digital que tiene The Video Network y se efectúa el rodaje de los mismos. Pasadas 72 horas, ya pueden ser revisados por los contratantes. Es posible realizar cualquier modificación para que el cliente quede completamente satisfecho.

Para todos los medios Una de las grandes bondades de los servicios de The Video Network es que produce con distintos tipos de formatos y para diferentes medios. Realiza materiales para televisión y redes sociales, así como vídeos para campañas promocionales de productos, marcas o tutoriales para medios digitales, que por lo general, son materiales de contenido educativo.

La eficacia de los resultados ha hecho crecer el equipo y los éxitos de la empresa son indiscutibles porque, además de excelente atención profesional, también logra realizar contenidos audiovisuales accesibles,con tarifas competitivas.

The Video Network cuenta con una plataforma de gestión de contenidos que permite que todo el proceso resulte mucho más sencillo y sin complicaciones. Además, está presente en casi toda España y entre sus novedades inmediatas se encuentra su internacionalización, ya que muy pronto estará presente en el mercado de producción audiovisual de Chile, Colombia y México.

