El Grupo Adecco oferta más de 100 empleos para trabajar en la compañía en toda España Comunicae

lunes, 21 de junio de 2021, 17:49 h (CET) La compañía líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento, busca incorporar en todo el territorio nacional a más de 100 personas que contribuyan a dar soluciones a sus clientes. Se trata de diferentes perfiles centrándose especialmente en los desarrolladores/as de negocio y técnicos/as de selección que ayudarán a los clientes a mejorar su eficiencia y productividad Hace unos días, el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presentaba los últimos datos del paro: la cifra de desempleados registrados en nuestro país asciende a 3,78 millones de personas, y hay que recordar que aún hay 542.100 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición.

La crisis derivada de la COVID-19 ha traído unas consecuencias devastadoras en el mercado laboral: en España se ha llevado por delante un millón de empleos (hasta llegar a una tasa de desempleo del 17%, ahora está en 15,9%), y dos millones de autónomos y más de 130.000 empresas han desaparecido. Pero poco a poco, la situación comienza a revertirse y el empleo empieza a recuperarse. Los datos de mayo han sido positivos dentro de lo previsto y en los siguientes meses las contrataciones aumentarán notablemente de cumplirse las previsiones.

En este contexto, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento, oferta más de 100 empleos de carácter indefinido en toda España para trabajar internamente en la compañía. Una gran oportunidad para todas aquellas personas que quieran desarrollar su carrera y mejorar sus habilidades de comunicación y orientación al cliente, y que quieran formar parte de un equipo joven, internacional y dinámico en una compañía líder del sector.

El Grupo Adecco se prepara para la recuperación económica y de estructura. Busca incorporar a más de 100 personas que contribuyan a dar soluciones a sus clientes. Estas 100 posiciones abiertas están repartidas por todo el territorio nacional y se trata de diferentes perfiles, centrándose especialmente en los que ayudarán a los clientes a mejorar su eficiencia y productividad.

En palabras de Alberto Gavilán, director de Talento del Grupo Adecco: “Porque creemos en el talento y no en las etiquetas en Adecco estamos comprometidos con la no discriminación por razón de raza, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal. Estos son nuestros principios, los que guían nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, de entender y liderar el mercado laboral. En el Grupo Adecco apostamos por el talento con mayúsculas y solo el mejor talento nos ayudará a terminar de dar la vuelta a esta crisis que estamos sufriendo”.

La consultora de Recursos Humanos busca actualmente cubrir vacantes como Técnico/a de Igualdad, Project Manager, Director/a de Proyectos de Consultoría, RecruiterRRHH, Consultor/a de selección, Consultor/a Comercial, Responsable Pedagógico, Técnico/a de formación y selección, Marketing Project Leader, Responsable de Compras y Logística, Coordinador/a de servicios de formación, Responsable Desarrollo de Negocio, Responsable de selección y gestión, Técnico/a de Formación, Director/a de Delegación, Responsable Comercial, etc.

Perfiles que pueden ser muy diferentes por su formación y especificidades pero que comparten todos ellos un denominador común: ―o ser capaces de hacerlo con rapidez― a la incertidumbre que 2021 y 2022 todavía llevará aparejada en muchos aspectos laborales.

Si atendemos a la distribución geográfica de las vacantes, las regiones que más empleo están ofertando ahora mismo, como viene siendo habitual, son la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Aunque estas son las autonomías con más ofertas disponibles, no son las únicas. El Grupo Adecco también está seleccionando talento en otras ciudades y provincias como Zaragoza, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Cádiz, Córdoba, Las Palmas, Toledo, Murcia, Burgos, León, Valladolid, Asturias, Cantabria, Navarra, etc.

Todos los interesados/as pueden consultar las vacantes e inscribirse en las ofertas a través de la página web de Adecco, http://www.adecco.es/ o en el siguiente link:

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/k-tag

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.