La Tribu Hommter, la comunidad para los amantes de la adrenalina

Hommter, la plataforma española de reservas de deportes extremos, actividades y viajes de aventura lanza la Tribu Hommter, una comunidad donde los amantes de la adrenalina y la aventura podrán unirse para compartir experiencias únicas en grupo Magda, CEO y cofundadora de Hommter junto con su hermano Álvaro y explicaban cómo surgió la idea de formar una comunidad de deportes de aventura. Como apasionados de los deportes de riesgo y 13 años de experiencia en este sector, pudieron apreciar a través de los años la necesidad de la gente de identificarse con un “life style”, ser miembro de una tribu, y la necesidad de conocer gente con la que puedan poder compartir sus pasiones, sus logros, hobbies etc. hablar el mismo lenguaje al fin y al cabo.

Para el equipo de Hommter la clave fundamental de la comunidad es conocer gente nueva viviendo aventuras únicas. Hommter les permite apuntarse a múltiples planes en grupo que van desde experiencias de un día, fines de semana o viajes de aventura. Compartir una pasión mientras hacen amigos y amigas. Estos planes son exclusivos para los miembros de la Tribu Hommter.

Álvaro enumeró algunas de las experiencias más solicitadas y que ya están propuestas para los meses de julio y agosto. "(...) por ejemplo, un fin de semana de bautismo de buceo y biking en la Costa Brava, un día de rafting cerca de Málaga, descubrir Tarifa en bici, 8 días increíbles de Trekking en el Pirineo Catalán o una excursión de un día en Jet Ski Marbella - Gibraltar, etc." Los planes van cambiando cada mes y los de más éxito se suelen repetir varias veces. https://hommter.com/comunidad-2/

Las experiencias Hommter se realizan a lo largo del territorio nacional e incluso en otros países como Marruecos o Portugal.

Para ellos el COVID ha perjudicado este tipo de planes en el sentido que la gente no se ha podido juntar para poder realizar planes en general, no solo de aventura. "(...) No se podían hacer grupos y las restricciones sanitarias y de movilidad impedían en muchos casos su realización, pero al mismo tiempo ha puesto en evidencia la cantidad de personas que están solas, que les cuesta hacer planes o que no tienen con quien compartirlos. A través de la Tribu Hommter se permite socializar, conocer gente nueva en un ambiente distendido, al aire libre y con aficiones comunes, etc." El riesgo de contagio por COVID es muy bajo en este tipo de encuentros ya que son actividades al aire libre. Además, existen protocolos de higiene muy estrictos para reducir al máximo la posibilidad de contagio.

Llama la atención conocer si realmente se hacen amigos durante estas experiencias, o cuando se acaba la actividad se acaba el contacto, y contaban que es increíble ver como la adrenalina, los retos, las experiencias deportivas y de riesgo unen mucho a la gente. "(...) tienen algo en común de lo que hablar, con lo que identificarse". A lo largo de sus 13 años de experiencia han visto cómo gente que no se conocía de nada, de diferentes nacionalidades y vidas lograban ser grandes amigos e incluso parejas después de un viaje de kitesurf, uniéndoles algo en común: su pasión por ese deporte. "Después de la primera vez repitieron muchos más viajes, encuentros y les unió de por vida una amistad e incluso encontraron el amor durante estas experiencias".

Formar parte de la Tribu Hommter es muy sencillo. Tan solo hay que inscribirse como usuario dentro de la Comunidad Hommter a través de su web www.hommter.com Eso sí, no es aceptada cualquier persona. Hommter exige cumplir unos requisitos mínimos:

Ganas de conocer gente nueva

Sed de adrenalina

Estar abiertos a vivir aventuras únicas

Ganas de salir de la rutina Lo demás lo pone Hommter.

Muchas personas ya se han registrado y están deseando comenzar a vivir una aventura Hommter.