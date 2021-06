El fin de la energía atómica y el comienzo de la energía Neutrinovoltaica en Alemania Comunicae

lunes, 21 de junio de 2021, 17:45 h (CET) El accidente nuclear de Fukushima I comenzó en la central nuclear Fukushima I el 11 de marzo de 2011 a las 14:46 después de un terremoto de magnitud 9,0 en la Escala de Richter, a su vez éste sismo provocó un gigantesco tsunami en la costa noreste de Japón Éste singular y dramático episodio desembocó en una catástrofe ambiental debido a los enormes problemas que causó la fuga de grandes cantidades de radiación atómica que se esparcieron luego de la explosión de la central nuclear de Fukushima. Alemania rápidamente tomó nota y prometió acabar definitivamente con la provisión de electricidad a base de energía nuclear para Alemania y cerrar así todas las centrales nucleares dentro del territorio alemán en un plazo no mayor a 10 años. Hoy esa fecha está a punto de llegar a término y de las 17 plantas atómicas que estaban operando activamente en el momento del accidente de Fukushima solo quedan activas 6 que también serán desactivadas al término del 2022.

Alemania rápidamente desde el 2011 puso manos a la obra para abastecer de energía eléctrica mediante diversas tecnologías para su provisión de electricidad. El país germano es altamente desarrollado e industrial lo que lo posiciona dentro de los países que más requiere de energía eléctrica para su enorme y diversa industria, principalmente en la industria automotriz la cual hasta hoy es la industria de mayor éxito en el desarrollo y crecimiento económico de Alemania. Con el fin de reemplazar la energía nuclear por energías renovables Alemania dio un giro hacia la inversión en energía eólica, energía solar y otras energías alternativas. Con este proceso se logró llegar al 45% de energía eléctrica producida mediante métodos renovables mientras que el 24 % corresponde al carbón, 16% mediante el gas natural y tan sólo el 11 %ha quedado en manos de la energía nuclear, quedando un 4% solamente en otras tecnologías menos conocidas pero en franco crecimiento. Claramente la reconvención energética está en marcha pero aún falta camino por recorrer más aún teniendo en cuenta que faltan desactivar 6 centrales nucleares el año entrante.

Llegando al punto de energías renovables alternativas cabe destacar que hay un tipo de energía que está causando una verdadera revolución. Se trata de energía neutrinovoltaica mediante Neutrinos de la que existen cantidades infinitas y se trata de energía limpia e ilimitada. Los NEUTRINOS son micropartículas subatómicas que bombardean constantemente todo el planeta, estas micropartículas están presentes en todo el cosmos en forma de lluvia caen a la tierra provenientes principalmente del Big Bang y a la liberación de energía que desprende cada estrella del universo. Debido a las enormes presiones a las que estuvieron expuestas estas partículas tienen gran capacidad de viajar en todas direcciones a grandes velocidades a así mediante nuevas tecnologías para la captación de estas increíbles micropartículas nuevos aparatos de última generación son capaces de poder producir energía eléctrica lo cual es un gran paso para la reconversión de energías limpias y renovables.

La tecnología neutrinovoltaica debe por ende ser motivo de estudio, desarrollo e investigación, para tal efecto se están llevando a cabo nuevas acciones que permitirán en poco tiempo dar una respuesta efectiva a la producción de energía limpia y a dejar atrás más de un siglo de uso de combustibles fósiles para producir la electricidad que el desarrollo de la humanidad requirió hasta hoy. El cambio climático propone grandes desafíos respecto a la creación de nuevas formas de producción de energía sostenible que necesita el avance de la civilización. Por lo tanto la energía neutrinovoltaica es una solución alternativa realmente indispensable para un mundo en constante crecimiento respecto a los artefactos electrónicos que los humanos necesitan para su vida cotidiana.

NEUTRINOS la respuesta proveniente del cosmos

Los NEUTRINOS son micropartículas subatómicas que están presentes constantemente en el sistema solar ya que la mayoría de los NEUTRINOS que llegan a la tierra los provee el Sol la estrella regente. Los NEUTRINOS son expulsados del Sol a gran velocidad (299338 kilómetros por hora) y son el producto de la fusión nuclear y los gases de combustión interna de la estrella. Los NEUTRINOS están divididos en tres estados o sabores denominados Neutrinos electrónicos, Neutrinos muonicos y Neutrinos tautónico y los tres elementos tienen la característica de poder cambiar de estado entre sí debido a su particular propiedad oscilatoria en su trayectoria, ésta capacidad oscilatoria es la que produce una reacción subatómica que mediante celdas especiales de nanomateriales puede mediante su paso a través de estas placas ser transformadas en electricidad.

NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania es la primer empresa en el mundo en desarrollar tecnologías de captación de Neutrinos que permitirán próximamente el desarrollo de nuevos aparatos que no necesitan de ningún tipo de enchufe para poder funcionar, sino que aprovecharán la tecnología neutrinovoltaica para funcionar, desde una afeitadora eléctrica, una máquina de café, un microondas, y cualquier artefacto de la vida cotidiana será utilizado sin la necesidad de tener que usar la red energética convencional por cables que está presente hoy en todos los hogares, oficinas e industrias. Neutrino Energy Group está desarrollando nuevos productos que serán de uso público dentro de poco tiempo generando así un hito histórico en la creación de nuevas formas de conseguir electricidad.

El CAR PI, el primer automóvil eléctrico que funciona a base de energía neutrinovoltaica

El CAR PI es el primer automóvil totalmente ecológico equipado con tecnología neutrinovoltaica para moverse en las carreteras del mundo. Mediante un nuevo acuerdo de colaboración entre el C-MET de Pune India y el NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania el proyecto CAR PI va tomando forma y pronto se podrá ver en las calles de todo el mundo éste revolucionario auto realizado con la máxima calidad que puede ofrecer la industria automotriz. Provisto de nanomateriales a base de grafeno dopado y con agregados de Kevlar, fibra de carbono y otros sofisticados materiales el CAR PI podrá ser la alternativa más adecuada para el recambio del uso de combustibles fósiles por energía limpia y sostenible como la energía eléctrica neutrinovoltaica. Toda su carrocería será la encargada de recolectar el paso de los NEUTRINOS que proveerán la energía eléctrica necesaria para llenar sus baterías y alimentar sus motores eléctricos. Así será el primer automóvil en no necesitar ningún tipo de enchufe para poder circular. Su tecnología de punta le permitirá mantener la carga de Neutrinos a tope mientras se circula por carretera o bien si aparca en un estacionamiento ya que los paneles de grafeno dopado recogen la energía constantemente sin importar las condiciones climáticas tanto de día como de noche, recibiendo energía limpia e infinita gracias a la tecnología neutrinovoltaica.

Sin lugar a dudas el CAR PI está un paso adelante de cualquier automóvil visto hasta hoy, el CAR PI es un salto al futuro y pronto estará disponible para circular por las calles de todo el mundo utilizando la energía del futuro.

Autor: Daniel A López

