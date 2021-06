Students Global Relocation gestionará un proyecto piloto de Coliving en el centro de Madrid

La empresa de alojamiento para estudiantes ha decidido poner en marcha este nuevo proyecto que se desarrollará en un edificio del centro de Madrid el próximo curso 2021-2022 con el objetivo de expandir su negocio hacia una nueva forma de alojamiento.

El proyecto tendrá una duración de 6 meses y servirá como prueba para aumentar su producto. La experiencia estará basada en la convivencia entre estudiantes y jóvenes profesionales.

Reinventarse y readaptarse ha sido siempre la forma de vida de la empresa. Por ello, Students Global Relocation no deja nunca de crecer e incorporar nuevas ideas a su forma de negocio. La última gran novedad de la empresa es un proyecto piloto de alojamiento que se llevará a cabo en 40 habitaciones de un edificio Coliving en la zona centro de Madrid.

En palabras de D. Óscar Rubio, CEO de Students Global Relocation, “el objetivo de este proyecto es aportar al mercado de alojamiento de media estancia una nueva forma de vivir y compartir valores y experiencias en un mundo cada vez más global”.

La forma de vivir de las generaciones jóvenes del mundo actual ha cambiado notablemente respecto a la de las generaciones anteriores. Los jóvenes buscan constantemente un intercambio de culturas, de idiomas y de ideas, y esto es justo lo que ofrece el espacio Coliving.

Sin embargo, no nos debemos de equivocar, un Coliving no resta privacidad. El edificio en el que se va a llevar a cabo este proyecto cuenta con 400 metros cuadrados de superficie formados por 40 habitaciones individuales y espacios comunes. Cada residente contará con su propia habitación para guardar en todo momento su intimidad. No obstante, los residentes también podrán compartir su tiempo en los espacios comunes: bar-cocina, comedor… fomentando así la convivencia y el trabajo en equipo.

Otro de los valores añadidos de este proyecto es su inmejorable ubicación. Madrid es una ciudad abierta, plural y despierta, y no hay mejor forma para comprobarlo que paseando por su centro urbano. El hecho de encontrarse en pleno centro de la ciudad ofrece a los residentes del Coliving la posibilidad de tener al alcance de su mano cientos de ofertas culturales y de ocio. Además, contarán con excelentes comunicaciones de transporte público para trasladarse desde el que será su hogar hasta sus centros de estudio y de trabajo.

Students Global Relocation proporciona alojamiento en más de 10 ciudades alrededor de Europa y ofrece distintos servicios de establecimiento para que la única preocupación de los estudiantes sea disfrutar de su experiencia en el extranjero, factor que se espera ver potenciado a través del Coliving. Además, no solo se preocupa por los estudiantes. La empresa también ofrece servicios de gestión de alojamiento a propietarios a través de su línea de negocio SGR Management.