Se instalan toldos en las zonas de vacunación en Cáceres

lunes, 21 de junio de 2021, 16:00 h (CET) Toldylum se hace eco de la información aportada por El Periódico Extremadura según la cual se instalarán toldos en las zonas de vacunación Toldylum, expertos en rótulos en Badajoz y estores en Badajoz, se hace eco de la noticia publicada por El Periódico Extremadura en la que se informa de la futura instalación de toldos protectores en las zonas exteriores a los recintos de vacunación en Cáceres. Esta instalación pretende evitar largas colas al sol de las personas llamadas a vacunarse en el periodo estival.

Según el SES esta instalación se pondrá en los alrededores del auditorio en el que se están realizando las jornadas de vacunación. Los habitantes de la provincia de Cáceres llevaban varias semanas haciendo bromas sobre la espera bajo el sol para poder vacunarse. Esta medida ha venido dispuesta por la subida de las temperaturas que ha ocasionado la incomodidad en estas jornadas. Algunos asistentes al recinto han optado, al no contar con toldos protectores para el sol, por usar paraguas que les han servido para evitar parte del calor.

Las horas más comprometidas han sido las del medio día y las primeras horas de la tarde. Según la información aportada, es en estas horas en las que se acumulaba un mayor número de asistentes al auditorio para recibir su dosis de vacuna. Ante la incomodidad han surgido varias quejas y se ha tomado la decisión de instalar estos toldos. El encargado de la solicitud ha sido el área de salud. Estos toldos serán instalados de manera temporal, ya que son pertenecientes al Ejército, para que los usuarios que lo deseen puedan protegerse de los rayos solares.

La instalación de toldos pretende también que no se baje el ritmo en la campaña de vacunación extremeña. Para mantener el mismo ritmo que en otras semanas se necesita que estos toldos puedan proteger a las 2.500 personas que se prevén pasen diariamente para recibir las 16.000 dosis semanales estimadas.

