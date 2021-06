Cosas a tener en cuenta para teñirse el pelo en casa por Todotinte.es

Aunque a mucha gente le gustaría poder permitirse ir a la peluquería cada poco tiempo, la realidad es que hoy en día esto es complicado. Sin embargo, cada vez más fabricantes de tintes han desarrollado productos para hacer que la tarea de teñirse en casa sea muy sencilla, pudiendo obtener resultados muy profesionales. No obstante, hay ciertos pasos que hay que seguir para hacerlo de manera exitosa Muchas personas, después de estar encerradas en casa durante varios meses, han sufrido lo que se llama un mental-breakdown. Pero esto no es nada malo, al contrario, pues siempre se ha dicho que cuando una persona quiere cambiar algo de su vida, comienza con un cambio de look. Porque es la “excusa” para que las cosas empiecen a salir bien, para comenzar a tener el control, y el primer paso es empezar por uno mismo. Sin embargo, si el cambio de look no se hace con las nociones adecuadas de peluquería, puede que lo que debería ser el comienzo de una vida nueva, acabe en desastre.

Así que, en este artículo, se van a detallar ciertos aspectos esenciales que hay que tener en cuenta para teñirse en casa, con resultados de peluquería profesional.

Uno de los errores más comunes cuando se quiere cambiar el look es querer correr antes de caminar. Hay que tener en cuenta que los milagros no existen, y que no se puede pasar de un tono muy oscuro a uno muy claro de una sola vez. De hecho, cuando se busca un cambio drástico, probablemente se necesite una decoloración, y lo mejor en estos casos es acudir a un centro profesional.

Los profesionales recomiendan elegir un tinte que cambie, como mucho, dos tonos del cabello, pues el cambio podría ser muy drástico e impactante en uno mismo. Además, hay que tener en cuenta cosas tan importantes como el tono de la piel, si el cabello está dañado o ha sido tenido antes (dos cosas muy relacionadas) o la presencia o no de canas. Si el pelo tiene un color muy claro, cogerá un color mucho más intenso que los cabellos castaños oscuros o morenos.

El tipo de tinte también marcará la diferencia en el resultado. Al fin y al cabo, un tinte posee, en mayor o menor medida, productos químicos. Cuanto más productos químicos posea, más abrasivo y dañino para el pelo será. Actualmente hay mucha gente que opta por tintes naturales hechos, por ejemplo, a base de henna.

Por otro lado, los tintes pueden ser permanentes, baños de color o no permamentes. Con los permanentes se va a tener que retocar la raíz de vez en cuando, cada vez que crezca el cabello. Los baños de color o tintes semipermanentes duran hasta 4 semanas, por lo que son perfectos para quien no se atreve a teñirse de manera definitiva. Por último, los tintes no permanentes están pensandos para retocar raíces o para tapar canas. Algunos vienen en formato spray.

Para acabar, estos son algunos consejos que hay que seguir antes de proceder a teñirse en casa.

- Hacer una prueba de alergia aplicando un poco de tinte detrás de la oreja durante un día para evitar que salga reacción en todo el cuero cabelludo.

- No lavar el pelo el mismo día de la coloración. Se recomienda estar un par de días sin lavar el pelo para respetar la grasa natural.

- Aplicar crema en los contornos del cuero cabelludo para que no se tiña la piel.

- Cepillar bien el cabello y seleccionarlo en diferentes partes, haciendo la raya al medio, para que el color se distribuya de manera uniforme.

- Aplicar el tinte primero en las raíces y luego en las puntas.

- Respetar los tiempos de exposición.

- Utilizar champús y mascarillas de calidad, preferiblemente sin sulfatos, para hidratar el cabello y mantenerlo cuidado después de este proceso que suele debilitar el cabello.

Estas son unas nociones básicas para teñir el cabello adecuadamente. No obstante, siempre hay que leer bien las instrucciones y recomendaciones del fabricante de cada tinte. A por ese cambio de look.