SotySolar: la startup asturiana que está revolucionando la energía solar

lunes, 21 de junio de 2021, 14:49 h (CET) Desde el inicio han apostado por centralizar el trabajo desde Asturias, potenciando así su compromiso con la región y reteniendo talento joven. Además, como reconocimiento por su fomento por el autoconsumo eléctrico, SotySolar ha recibido este año el premio de Economía Verde de la XVI edición de los premios Gijón Impulsa El escenario para las renovables en Asturias no puede ser mejor. Son varios factores los que intervienen en la aceleración de la transformación energética hacia modelos más sostenibles en el Principado. Por un lado, el Gobierno de la Región ha decidido eximir en el proceso de instalación de los paneles solares, la obligación de cumplir las condiciones estéticas que la normativa urbanística exige a determinadas cubiertas, con el objetivo de facilitar el autoconsumo de energía solar. También favorece la expansión de las renovables el hecho de que para 2030, se espera el cierre de centrales térmicas de carbón en Asturias*.

Y es que al igual que el Gobierno central y la Unión Europea, Asturias es una de las Comunidades Autónomas españolas que siguen impulsando iniciativas en materia de transición energética, en una apuesta 100% por las energías limpias.

El Principado, a priori, puede parecer una zona no tan rentable para la instalación de placas solares por su clima menos soleado. Pero la realidad es que se puede alcanzar una producción suficiente para hacer que la instalación sea rentable. De hecho, Asturias se encuentra en pleno periodo de expansión hacia la energía solar, y las fuentes renovables en el Principado abarcan el 30% de la potencia eléctrica instalada*.

Impulso al autoconsumo fotovoltaico en Asturias

Asturias cuenta con 1.962 horas de sol al año, lo que se traduce en 218 días al año de producción en las mejores condiciones de una instalación solar, con el cielo despejado, nada menos que un 60% del año aproximadamente.

Según un análisis de la asturiana SotySolar, compañía especializada en energía procedente del sol y en autoconsumo eléctrico, sobre el ahorro que supondría contar con una instalación de autoconsumo fotovoltaico a largo plazo se desprende que, con una inversión media que ronda los 5 mil euros, el ahorro estimado ascendería a 20.234€ en 25 años. Una instalación de autoconsumo residencial en la comarca asturiana se rentabiliza de media en 7 años, (la amortización varía en función de lo que se paga de €/kwh en la factura).

Mientras que hace unos años la instalación media podía rondar los 8.000 euros con 12 paneles solares, ahora se puede cubrir la mayoría del consumo de una vivienda unifamiliar por poco más de 5.000 euros instalando 10 paneles más eficientes.

“Pasarse al autoconsumo gracias a la instalación de placas solares en Asturias es una gran inversión, especialmente teniendo en cuenta que el precio medio de la instalación ha bajado mucho, gracias a la mejora de los paneles solares y a una mayor competencia en el mercado. La rentabilidad es altísima, también por los nuevos factores que están interviniendo de forma favorable para la explosión del autoconsumo”, apunta Edgar Imaz, cofundador de SotySolar.

Además, algunos ayuntamientos (Oviedo, Gijón, Avilés, Carreño y Llanera) ofrecen interesantes rebajas de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI), contribuyendo a la apuesta por las renovables.

“Desde SotySolar hemos detectado que cada vez más familias, comunidades de vecinos y empresas en el Principado se interesan por el autoconsumo fotovoltaico: no solo por el ahorro económico y revalorización de la vivienda que les supone, sino que además mantiene al margen de las subidas de las eléctricas y contribuyen a crear un mundo más sostenible”, matiza Imaz.

Talento ‘made in Asturias’

SotySolar es una empresa asturiana especializada en energía procedente del sol y en autoconsumo eléctrico, fundada por los ingenieros Edgar Imaz y Daniel Fernández en 2016. Si bien cuentan con equipos en Madrid, Cádiz o Logroño y una red de instaladores por toda España, desde el inicio han apostado por centralizar el trabajo desde Asturias, potenciando así su compromiso con la región y reteniendo talento joven.

En la actualidad, Gijón destina unos 7 millones de euros al año a innovación, repartidos entre el programa Impulsa, las ayudas a las empresas y los premios, entre otras acciones, para apoyar la innovación empresarial y la investigación a las empresas locales. Y es que el Principado cuenta con un ecosistema empresarial a través de Impulsa y del Parque Científico Tecnológico, estableciendo una colaboración entre Universidad y empresas, haciendo más atractivo el trabajar en la Comunidad.

El pasado mes de enero, Sotysolar fue premiado con el galardón de Economía Verde de la XVI edición de los premios Gijón Impulsa. Un reconocimiento a su trabajo para fomentar y facilitar el uso de instalaciones solares para el autoconsumo eléctrico. Una iniciativa que pretende dar respuesta a la subida del precio de la electricidad, a su variabilidad y a la desconfianza generada en las renovables.

"Para nosotros es muy importante pertenecer al ecosistema empresarial asturiano y ser un referente, ya que la empresa nació aquí y queremos demostrar que el autoconsumo solar es viable también en el norte de España. Queremos una Asturias aún más verde. Y es que cambiar el modelo industrial en Asturias es un objetivo muy ambicioso, pero pensar en que estamos poniendo nuestro granito de arena para pasar del carbón y la siderurgia a la energía verde, nos hace mucha ilusión", destaca Daniel Fernández, cofundador de SotySolar.

Este proyecto empresarial cuenta con un joven equipo promotor comprometido con el consumo responsable y sostenible. "El hecho de tener un equipo joven nos hace pensar también que estamos contribuyendo a la retención de talento, evitando que los jóvenes tengan que abandonar la región para buscar trabajo. También apostamos por la formación de nuevos profesionales en energía solar, lo cual no sólo es bueno para nosotros, sino para el sector en general. Nos gusta pensar que somos algo más que una empresa que instala placas solares, queremos cambiar el modelo energético cambiando las vidas de nuestros clientes, y cambiar el modelo empresarial dando la máxima libertad a nuestros trabajadores. Confiamos al 100% en las capacidades de nuestro equipo, tratamos de crear una atmósfera amable e intentamos transmitir la ambición y entusiasmo que ha caracterizado a SotySolar desde un inicio”, matiza Fernández.

