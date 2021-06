El negocio de banca de DXC en España creció cerca de un 10% en el último ejercicio

En los últimos 12 meses está división aumento su plantilla con más de 300 profesionales superando los 2.000 actuales La división de Banca de DXC Technology en España cerró su ejercicio fiscal 2021 con un incremento de sus ventas cercano al 10% y un aumento de su plantilla superior a las 300 personas, hasta un total de 2.000 profesionales. Este crecimiento se justifica en las nuevas necesidades de negocio de la banca derivadas de la pandemia que se han traducido en nuevas operativas, y mayor eficiencia en procesos que han pasado a ser atendidos de forma remota, como consecuencia de la adopción del teletrabajo.



“La Covid-19 ha llevado a una moratoria hipotecaria, nuevas líneas de financiación, la transformación acelerada del puesto de trabajo y de las operativas bancarias para poder ser atendidas de forma remota” explica Lluis Pascual, director del negocio de Banca en DXC Iberia. “La oficinas -añade-han permanecido abiertas, al considerarse una actividad esencial y se han remotizado actividades como la atención comercial, las incidencias o el soporte a la venta, aprovechando el modelo de trabajo virtualizado de los empleados de banca, que pueden realizar ahora desde sus casas”.



Esta nueva situación requiere soluciones de seguridad avanzadas para el trabajo en remoto, nuevas herramientas de trabajo colaborativo y gestión remota del puesto de trabajo. La pandemia ha obligado a acelerar la digitalización de la operativa bancaria. Además, al pasar a trabajar en remoto, los empleados requieren de servicios ágiles -tipo self-service- y herramientas de soporte al puesto de usuario. Esta nueva realidad, ha disparado el uso de canales no presenciales ganando mayor protagonismo la Atención Multicanal al cliente y al empleado, el uso de Apps y el uso transaccional de la Banca Electrónica.



“En los últimos 12 meses se han acelerado los proyectos orientados a la multicanalidad y se está poniendo mayor atención a la digitalización del back-end, para aportar rapidez, minimizar errores, asumir más cargas de trabajo y nuevos procesos”, indica Lluis Pascual.



En este ámbito, soluciones como el Digital FrameWork de DXC han sido claves para acelerar la digitalización de los procesos de negocio, orquestando los diferentes intervinientes en un mismo proceso desde diferentes localizaciones, garantizando su trazabilidad, disminuyendo la intervención humana, reduciendo los tiempos medios de operación y errores.



“Entidades acostumbradas a modelos tradicionales ‘time and material’ han descubierto las ventajas de modelos de Servicio donde el proveedor aporta herramientas, elimina capas de gestión, genera ahorros y mejora el acceso a recursos especializados”.



Entidades acostumbradas a trabajar con sus proveedores de Servicios TI en modelos presenciales, han descubierto en esta ‘nueva realidad’ las ventajas del trabajo en remoto, los ahorros que aportan, en espacio, en equipamiento, en tiempo, etc., además de la posibilidad de acceder a talento más allá de la zona geográfica habitual y las ventajas de apostar por modelos avanzados y herramientas que aportan los proveedores que simplifican capas de gestión todo ello frente a modelos tradicionales “time and material” que a larga son menos eficientes y más dependientes.



Asignatura pendiente

Según Lluis Pascual, “la tecnología es el motor de innovación en la Banca, siendo en la actualidad una de las industrias más avanzadas en programas de digitalización. El core del negocio bancario es 100% tecnológico y esta industria trabaja la digitalización como un proceso continuo".



El foco en estos últimos años se ha puesto en el ‘Front’; nuevas Apps para clientes, nuevo front-end para oficinas, nuevo puesto de usuario para empleados, soluciones multicanal…, “la asignatura pendiente -concluye- es la migración de los sistemas legacy, basados en mainframe, a entorno abiertos y flexibles".



Para ser realmente digital no basta con serlo en el front-end, hace falta transformar el back-end donde residen los sistemas legacy de la Banca.