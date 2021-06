Jorge Camilo García publica un libro que enseña el verdadero significado de aprender a decir adiós y desprenderse de los apegos

Aprender a decir adiós a la persona que uno tanto ama es doloroso, realmente es muy difícil, ¿pero se sabe realmente que es lo más doloroso? "Es intentar retener a alguien que no se quiere quedar, aferrarse a alguien que ya no es feliz a nuestro lado, alguien al que ya no le brillan los ojos al tenernos enfrente, alguien que le da lo mismo perderte. Aprender a decir adiós es comprender desde lo más profundo de nuestro ser que nada es eterno, que no todo lo que llega a nuestra vida está para quedarse" Aprender a decir adiós es un libro reflexivo, aunque con una intención muy didáctica. De esta forma el autor, médico, desarrolla algunas ideas interesantes en torno a las prácticas más comunes que, por su experiencia profesional, considera muy útiles para lidiar con situaciones de duelo y pérdida de algún ser querido.

El autor adopta un tono didáctico y sencillo, ofreciendo herramientas para el fin que se propone, con una gran cantidad de ejemplos concretos fáciles de entender.

"Aprender a decir adiós es comprender desde los mas profundo de nuestro ser que nada es eterno, que no todo lo que llega a nuestra vida está para quedarse, que hay cosas y personas en la vida que no pueden ser, aun cuando se les ame demasiado".

"Aprender a decir adiós a la persona que uno tanto ama es doloroso, realmente es muy difícil, ¿pero se sabe que es lo más doloroso? Es intentar retener alguien que no se quiere quedar, aferrarnos a alguien que ya no es feliz a nuestro lado, alguien al que ya no le brillan los ojos al tenernos enfrente, alguien al que le da lo mismo perderte".

El autor trabaja diariamente con pacientes con múltiples trastornos del comportamiento. En su paso por su carrera profesional, ha tenido la oportunidad de trabajar en tres continentes, lo que le ha permitido conocer mejor el comportamiento humano al enfrentarse con problemas como la ansiedad, la depresión, las adicciones o la pérdida de un ser querido.

El ser humano es tan complejo y a la vez tan vulnerable como su mente se lo permita, y puede brillar y dejarse opacar por culpa de esas malas decisiones que se toman por error alguna vez en el camino.

Disponible ya en www.libros.cc

Autor: Jorge Camilo García